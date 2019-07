LA CITTÁ CHE NON MI PIACE / I "furbetti" che in via Molise a Pinarella parcheggiano sui marciapiedi

Lunedì 1 Luglio 2019

L'indecenza di via Molise a Pinarella di Cervia continua nonostante le segnalazioni. Da un lato gli stalli blu dove cittadini corretti pagano la tariffa prevista e se sbagliano, giustamente gli accertatori della sosta provvedono a sanzionarli.

Dall'altro i più "furbi" che parcheggiano dove non é consentito anche sul marciapiede per tutta la lunghezza della strada. Così pedoni, disabili e famiglie con bimbi anche in passeggino restano costretti al centro della carreggiata.



Mariangiola