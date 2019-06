Diritto allo studio universitario. Via libera al Piano regionale: 20,5 milioni per borse di studio

Sabato 29 Giugno 2019

L’Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha dato nei giorni scorsi voto favorevole al Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio e l'Alta formazione per il triennio 2019-2021, presentato dalla Giunta regionale. Il Piano punta a rafforzare la dimensione dell'accoglienza e l'integrazione tra popolazione studentesca e comunità locali, continuando a garantire il confronto e il dialogo attraverso la Conferenza Regione-Università, la Conferenza dei Comuni con sede universitaria e la Consulta regionale degli studenti. Potenziati anche i servizi orientativi e le misure per l'accoglienza.

“Dal 2015 ad gli studenti iscritti nelle Università dell’Emilia-Romagna sono passati da 144 mila a circa 165 mila, con un aumento di oltre 20 mila: è come se questa regione avesse un Ateneo in più - sottolinea l’assessore regionale all’Università, Patrizio Bianchi -. I dati ci confermano che il sistema universitario regionale è caratterizzato da una forte attrattività, risultato anche delle politiche attuate e di servizi messi in campo sia dagli Atenei che dalla Regione attraverso l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO. Investiamo e continueremo ad investire sull’accoglienza; accoglienza che non è solo il servizio rivolto agli studenti - che peraltro l’Emilia-Romagna garantisce al 100% degli universitari che ne hanno il diritto - ma anche la capacità e l’attitudine di connotare le città universitarie come città aperte e solidali”.