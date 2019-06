VELA / Ottima prova della squadra Laser all’Italia Cup di Civitanova

Lunedì 24 Giugno 2019

Si è concluso nel migliore dei modi il circuito Italia Cup per i giovani laseristi del circolo Nautico “Amici della Vela”. Nell’ultima regata andata in scena a Civitanova Marche, gli atleti cervesi hanno portato a casa ottimi risultati anche in vista dei campionati italiani Under 16.





Condizioni di vento leggero e instabile hanno caratterizzato la regata, lasciando per pochissimi punti fuori dal podio sia federico Grilli Federico (sesto classificato, ma con la vittoria in due prove su sei), Tommaso Fabbri (ottavo classificato e quarto fra gli Under 16), e Silvana Pomicetti, a sua volta quarta fra gli Under 16.





Ottimi risultati anche per Matteo Chinni, Camilla Bernabei Camilla e Gian Michele Bartolini, tutti alla prima apparizione nel circuito nazionale. “I risultati di Civitanova testimoniano che gli allenamenti e l’impegno danno i loro risultati – commenta il coach Mirco Minotti -: ora abbiamo due mesi per preparare al meglio il campionato italiano che si svolgerà a Reggio Calabria”.