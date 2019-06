TENNIS / Cresce bene la Scuola Tennis Cervia di Sandra Cecchini

Domenica 23 Giugno 2019

Ancora ottimi risultati per la Scuola Tennis Cervia condotta dal Tecnico Federale Sandra Cecchini, cervese, numero 15 del mondo nel 1988, da due anni "accasata" al Centro Sportivo Ten Pinarella. Nell'Under 14 femminile, Viola Mezzogori (categoria 3.4) e Valentina Giulianini (4.2) conquistano la finale regionale, contro tutte le aspettative, battendo in semifinale per 2-1 la squadra del Nino Bixio di Piacenza.



In precedenza, dopo aver primeggiato in due gironi successivi, si erano qualificate al tabellone regionale superando nei quarti di finale il Circolo Cast San Marino col punteggio di 2-1 al doppio di spareggio. La finale è in programma giovedì 27 giugno alle 10 a Sassuolo.



Le altre due squadre della Scuola Tennis Cervia - Ten Pinarella che compongono l'attuale divisione della D3, sono composte da Chiara Cacchi, Caterina Sartini, Lodovica Farnedi, Martina Orsini, Carlotta Guerzoni. Entrambe le squadre, suddivise in Squadra A e B, sono in semifinale di categoria e si giocano la promozione alla serie D2; una squadra se la gioca in casa al Ten Pinarella e una a San Lazzaro.



Molto orgogliosa delle sue allieve la "maestra" Sandra Cecchini perchè i risultati giungono dopo una breve esistenza del Circolo e inaspettatamente rispetto ai pronostici iniziali.