Le Terre del Triathlon. CerviaTurismo a Bardolino per il 36° Volkswagen Triathlon Internazionale

Venerdì 14 Giugno 2019

Domani, sabato 15 giugno, i comuni toccati dalla manifestazione di settembre IRONMAN Italy Emilia Romagna si promuovono alla gara veneta di Bardolino (VR) sul Lago di Garda quest’anno giunta alla 36^ edizione. Sarà infatti presente all’Expo della manifestazione CerviaTurismo in uno speciale stand dedicato alle Terre del Triathlon con materiale promozionale delle terre di Cervia, Cesena, Forlì, Bertinoro, Ravenna e Forlimpopoli per presentare i paesaggi, servizi e le opportunità turistico-sportive delle località romagnole appassionate di Triathlon e di sport in generale.

Speciale per gli amanti dello sport e per gli aspiranti uomini d’acciaio pacchetti turistici ad hoc per allenamenti e preparazione atletica curati da Cervia Turismo. Si tratta di una occasione promozionale importante inserita in una manifestazione di grande rilevanza che si svolge in Veneto, area frequentata principalmente da turismo di lingua tedesca, per noi molto interessante, che vede la partecipazione di oltre 2000 atleti e la presenza sul posto di circa 6.000 spettatori.