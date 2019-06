Borgomarina Vetrina di Romagna. Gli appuntamenti culturali dell'estate 2019

Domenica 2 Giugno 2019

Tornano gli appuntamenti culturali dell'Estate 2019 al giovedì sera, alle ore 21, nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele - Cervia.



All’interno del programma della manifestazione “Borgomarina Vetrina di Romagna” viene presentato un calendario di 14 incontri dedicati alla storia, alla cultura, all’economia, alle tradizioni e all’ambiente di Cervia e della Romagna, con il seguente programma:



Anteprima - 30 maggio – L’Adriatico: un mare che unisce. Concerto del Trio Iftode: “Musica senza confini”. Interventi di Marco Viroli e Gabriele Zelli su alcuni personaggi protagonisti del legame storico tra Italia e Albania. Introduzione di Renato Lombardi. Intervento di Carla Rita Ferrari, responsabile della Struttura Oceanografica Daphne di Cesenatico. La serata è a cura di Simona Rossi nell’ambito del programma dello Sposalizio del Mare.



6 giugno - S. Maria del Suffragio (1722). Una chiesa cara ai cervesi e ai salinari, in corso di restauro.- Presentazione di due opere il cui incasso viene devoluto a favore del restauro della chiesa: Pierre Laurent Cabantous Un Don Camillo a Cervia (Itaca Edizioni, Castel Bolognese, 2019) e AA.VV. “La nostra seconda casa il Suffragio “(Stilgraf, Cesena, 2019). Relatore Don Pierre Laurent Cabantous, Nella seconda parte della serata: “Teodorico Borgognoni (1205-1298), un vescovo di Cervia precursore della moderna chirurgia”. Interverranno Annafelicia Zuffrano e Lorenza Iannacci, ricercatrici universitarie, che presenteranno le novità su Borgognoni emerse in un convegno internazionale svoltosi a Bologna nell’ottobre 2018. Introduzione storica di Renato Lombardi. Proiezione di immagini storiche.



13 giugno - Storia e ambiente della Salina di Cervia . Relatori Oscar Turroni e Guerrino Gori. Presentazione di Renato Lombardi. L’iniziativa anticipa la realizzazione di un calendario storico-ambientale per il trentennale del Gruppo Culturale Civiltà Salinara (2020). Proiezione di suggestive immagini storiche e d’ambiente. In via straordinaria l’incontro si svolge nella prima navata del Magazzino del Sale Torre. 20 giugno - “Cervia. Storie di mare…un mare di storie”: Le multicolori “vele al terzo” della storica marineria cervese: funzioni, tecniche tradizionali di costruzione, simbologia e il legame con le famiglie di pescatori. Il percorso di recupero ed esposizione di modelli di vele storiche, dipinti e ceramiche nel Borgo Marina di Cervia. Relatore Giuseppe Zannini. Introduzione storica di Renato Lombardi Esibizione dei Trapozal, I Canterini e musicanti del Circolo Pescatori La Pantofla.



27 giugno - Presentazione del libro di Ileana Montini:Racconti di vita e di politica. Istria Romagna Lombardia 1940-1990. Con la partecipazione dell’autrice. Introduzione a cura di Roberto Casalini della Società Editrice IL Ponte Vecchio di Cesena, che ha pubblicato l’opera. Nella seconda parte della serata videoproiezione di immagini d’epoca su Cervia dell’archivio fotografico di Ileana Montini.



4 luglio - "Conosciamo lo straordinario mondo delle api". Incontro con l’apicoltore Cesare Brusi. L’apicoltura produzione di eccellenza della Romagna. Le varie fasi della produzione del miele. Dimostrazioni ed assaggi.



11 luglio - Serata Archeologica - Relatrice l’archeologa Giovanna Montevecchi.: Classis Ravenna – Museo della città e del territorio. Le novità della Fondazione RavennAntica. “Cervia. Un paesaggio antico fra terra e mare- Il racconto dell’abitare e lavorare nel territorio cervese sviluppato a partire dall’età romana, all’età medioevale fino all’epoca moderna, grazie alle informazioni ricavate dagli scavi archeologici e dalla messa a punto di una carta archeologica territoriale.



18 luglio – Bunker, Postazioni militari tedesche ed alleate del periodo 1943-45 durante la seconda guerra mondiale a Cervia con proiezione di immagini. Introduzione storica di Renato Lombardi. Interventi di Thomas Venturi e Walter Cortesi: Nel corso della serata Renato Cortesi parlerà dello straordinario ritrovamento e recupero delle pitture murarie del grande caricaturista gallese William John Philpin Jones al seguito dell’VIII Armata Britannica.



1 agosto ,– Tumori solidi e tumori del sangue: attualità delle ricerche e novità terepeutiche, dei servizi e dei progetti dell’ AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma) e dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). Relatori Dott. Alfonso Zaccaria (Presidente AIL Ravenna) e del Dott. Massimo Guidoboni, Responsabile Immunoterapia, Terapia Cellulare e Biobanca dell’IRST di Meldola. Introduzione a cura di Renato Lombardi. Videoproiezioni sugli argomenti trattati legati anche al 50° anniversario della costituzione dell’AIL e al 40° dello IOR.



8 agosto - “Emozioni attraverso l’obiettivo”, videoproiezione di straordinarie immagini degli ambienti naturali cervesi e romagnoli, a cura di Mario Zanetti.



15 agosto, Serata dedicata ai fondatori di Milano Marittima con la collaborazione del Centro Studi Grande Milano . Parteciperanno alla serata Paola Romagnoli, nipote di Giuseppe Palanti, artefice della fondazione di Milano Marittima; Emma Fattorini , docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Senatrice nella legislatura 2013-2018, nipote di Giovanni Brugnoli, primo custode della Società Milano Marittima e Salvatore Giannella, giornalista e direttore di grandi periodici. Introduzione storica di Renato Lombardi. Proiezione di immagini d’epoca. Intermezzi musicali con Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini.



22 agosto – Amarcord Rumagna. Alle origini della musica popolare in Romagna. Presenta Gabriele Zelli con storie, racconti e aneddoti sulla Romagna e i romagnoli. Musiche del primo Novecento eseguite da Teddi, Vlad e Radu Iftode.



29 agosto - Storia e ambiente della Salina di Cervia. Relatori Oscar Turroni e Guerrino Gori. Presentazione di Renato Lombardi. Con l’iniziativa viene presentato un calendario storico-ambientale per il trentennale del Gruppo Culturale Civiltà Salinara (2020).Proiezione di suggestive immagini storiche e d’ambiente. Coordinamento e presentazione delle iniziative a cura di Renato Lombardi. Videoproiezione di immagini d’epoca a cura di Massimo Evangelisti Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cervia e di Ascom Confcommercio, Confesercenti, C.N.A, Confartigianato.



Alle iniziative culturali collaborano: il Circolo Ricreativo Pescatori “La Pantofla”, l’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, il “Gruppo Culturale Civiltà Salinara”e il “Gruppo Archeologico Cervese