Sposalizio del mare di Cervia. Gli eventi in programma oggi, sabato 1° giugno

Sabato 1 Giugno 2019

Continuano oggi, sabato 1° giugno, gli eventi legati alla 575^ edizione dello Sposalizio del mare di Cervia. Un evento di tradizione, dalle radici e dal sapore antico caratterizzato dalla grande partecipazione di tutte le realtà locali e dalla presenza ogni anno di un pubblico numerosissimo e sempre entusiasta.



Quest’anno la partecipazione alla kermesse floreale porterà la scuola paesaggistica MFR di Saint Consorce che ricostruirà il paesaggio del Beaujolais con vigneti, muretti a secco ecc. Il legame è fra due territori dalla forte personalità che hanno molto in comune: cura e attività di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente naturalistico, una forte tradizione e cura in campo gastronomico, il turismo, fonte di economia per entrambe le aree. La presenza allo Sposalizio del Mare sarà anche occasione per sviluppare ulteriormente i rapporti culturali turistici ed economici fra Cervia, la Regione Emilia Romagna, Lione e i Pays Beaujolais.



Proviene dalla regione francese anche la dama dell’anello che sarà la neoeletta miss Rodano già miss Beaujolais, Chloé Prost. Presente la delegazione composta dal Presidente Daniel Paccoud Syndicat Mixte du Beaujolais, Antoine Duperray Vice Presidente del Dipartimento del Rhône (Rodano) Stéphanie Plaza Responsabile Cooperazione Lyon-Beaujolais Romagna, Presidente de La Bonne Europe et Ambasciatrice Onlylyon, David Bessenay giornalista e scrittore, Emmanuelle Baills corrispondente del giornale Progrès, Coralie Mongoin incaricata per la comunicazione di Très Beaujolais, Chantal Ledent Presidente del Comitato Miss Beaujolais, Ouda Méchain responsabile amministrativa SMB.