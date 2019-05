Massimo Casanova dal Papeete al Parlamento Europeo grazie all'amicizia con Matteo Salvini

Martedì 28 Maggio 2019

Massimo Casanova, patron del Papeete Beach e di Villa Papeete, è l'unico ravennate, pardon cervese, eletto al Parlamento Europeo. È stato candidato in quota Lega e ha conquistato 60 mila preferenze nella Circoscrizione Sud, subito dietro il suo amico e mentore Matteo Salvini.

Perchè proprio al Sud e non qui nel Nord-Est? Perchè da qualche tempo Casanova ha messo in piedi affari in Puglia e nel Mezzogiorno ed è diventato - a quanto raccontano le cronache - uno dei cavalli di troia della penetrazione di Salvini nella terra dei trulli. E così Salvini ha ripagato l'amico con la candidatura e con un seggio assicurato in Europa.