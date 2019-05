Sposalizio del Mare. Dal 30 maggio degustazioni, stand di gastronomia locale e musica dal vivo

Venerdì 24 Maggio 2019

Pochi giorni al via per le giornate dedicate alla tradizione dello Sposalizio del Mare. Si parte all’insegna del gusto e della tradizione gastronomica locale da giovedì 30 maggio con le proposte dello stand dei pescatori ed in particolare dell’associazione culturale La Pantofla in Piazzale Aliprandi ( Un Mare che Unisce) che sarà aperto fino a domenica ed accompagnerà la festa dello Sposalizio del Mare con risotto, fritto e piatti di pesce del nostro mare cucinati dai marinai, ma anche musica dal vivo e animazione tutte le sere.



Aperto a cena da giovedì a domenica, sabato e domenica anche a pranzo. Lo stand sarà inoltre teatro domenica sera della tradizionale cuccagna ore 21.00 una tradizione assolutamente unica per il caratteristico palo obliquo sull’acqua.



La gastronomia marinara



Nelle giornate dedicate alla festa di tradizione tutta la città sarà allietata dalla tradizione gastronomica marinara con degustazioni e stand gastronomici sotto la torre San Michele da venerdì a domenica e in Piazzetta Pisacane sabato e domenica, a cura dei ristoranti del Consorzio Cervia Centro. Giovedì si terrà invece lungo il canale Borgomarina Vetrina di Romagna con il consueto mercato ed i ristoranti che proporranno menu a prezzi convenzionati.



I classici cervesi



Ritorna anche quest’anno il “Dolce delle Zitelle” da una ricetta elaborata dall’IPSSAR, istituto alberghiero cervese. È stato creato alcuni anni fa attraverso uno studio della cucina del tempo passato con l’utilizzo di prodotti del nostro territorio. La ricetta è stata distribuita ai panifici cervesi che mettono in vendita il dolce dello Sposalizio del Mare fino al 2 giugno domenica dell’Ascensione.



I panifici sono ancora protagonisti del gusto e della tradizione locale negli stessi giorni con la tradizionale festa per la vendita del Pane della Sensia, un pane dalla forma arrotondata che presenta sulla superficie un disegno a croce. Viene venduto anch’esso nei panifici locali fino al 2 giugno, giorno in cui verrà rinnovato l’antico rito del matrimonio col mare.



I panifici che vendono torta e pane dal 27 maggio al 2 giugno



Forno Brunetti via Ragazzena 89 Castiglione di Cervia;

Forno Doganieri, lungomare Grazia Deledda 62/a Cervia;

Forno Giuliani, Viale Dante 75, Milano Marittima;

Forno Martini, Via Stazione 16, Cervia;

Forno Zamagni Via Sicilia 8 Tagliata.



Informaizioni: http://turismo.comunecervia.it.