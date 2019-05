Elezioni europee. Candidato Pizzarotti (Italia in Comune): "Progetto Cervia esempio di concretezza

Martedì 21 Maggio 2019

Alle Officine del Sale di Cervia, nella mattinata odierna, martedì 21 maggio, Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune, nonché capolista per il Nord Est alle Europee di Italia in Comune e Più Europa, ha voluto esprimere il suo supporto alla campagna elettorale che sta conducendo la lista civica Progetto Cervia – Italia in Comune.



Dopo aver ripercorso brevemente la storia dei civici, il capolista Michele Fiumi, ha sottolineato "la grande vicinanza che accomuna l’esperienza cervese a quella inaugurata da Pizzarotti". "Dal 2013 ad oggi - afferma - Progetto Cervia si è mossa con una metodologia molto diversa da quella che si era vista in precedenza nel mondo politico locale: lo spirito che ci ha infatti contraddistinto è sempre stato quello del coinvolgimento della cittadinanza che con competenza, ma anche libertà di pensiero – lontano dagli schemi partitici – ha fornito il proprio contributo per migliorare la città."

"A questo proposito, l’esperienza dei Consigli di zona - aggiunge - ha fatto da apripista a quel concetto di partecipazione che da sempre sosteniamo. Nella partecipazione converge anche quel senso di responsabilità, intesa come abilità a fornire risposte concrete ai problemi che ha contraddistinto la nostra stessa vita all’interno del consiglio comunale in questi 5 anni. Questi stessi principi ci hanno portato all’intesa con Italia in Comune e ci hanno guidato nella scelta di Massimo Medri come nostro candidato, l’unico che ha voluto approfondire le nostre proposte e che incarna lo spirito di civismo, nel metodo, ma anche nella sostanza, che da sempre ha caratterizzato i nostri passi.”

Pizzarotti, dal canto suo, ha voluto ribadire "la comunanza di idee con Progetto Cervia, consolidando così un’intesa che ha l’aspirazione di proseguire nel tempo e pure a livelli più alti".

“Italia in Comune – spiega il candidato alle europee – nasce per portare la forza di libertà ovunque ed a qualunque livello. Ci stiamo muovendo sin dai Comuni più piccoli, fino a giungere alle porte dell’Europa con un bagaglio di esperienza e di competenze che danno concretezza ai nostri programmi. È questo l’aspetto che rende forte questo tipo di movimento: avere il coraggio delle proprie idee, essere pragmatici e concreti, senza ridursi ad inseguire gli altri. Ed è questa la forza che ho riscontrato in Progetto Cervia e nei suoi rappresentanti."

Il momento di sintesi finale è stato affidato al candidato sindaco Massimo Medri: “Il merito di Pizzarotti è quello di aver aperto nuove strade, attraverso un nuovo metodo e prestando grande attenzione anche a questa città. Ciò che differenzia questo movimento civico è la volontà di parlare con la gente, di integrare progressivamente un programma che non è statico, ma si arricchisce di tanti contributi e di tanti contenuti, un processo questo che non terminerà con le elezioni, ma dovrà essere portato avanti anche successivamente con attività di verifica, correzione, ampliamento".