Un pane per tutti. Donazione del presidente Terzo Mondo Onlus Tchienga alla Caritas di Cervia

Giovedì 18 Aprile 2019

Nell'ambito del progetto "Un pane per tutti" ed in occasione delle festività di Pasqua, nella tarda mattinata del 18 aprile, il presidente Charles Tchameni Tchienga dell'associazione Il Terzo Mondo Onlus ha consegnato a Daniela Biondi (responsabile del centro operativo della Caritas diocesana di Ravenna e Cervia) trentacinque scatole di viveri - pane bauletto di a lunga conservazione e pronto consumo e ventuno presso la Caritas della Chiesa del Borgo San Biagio.



Queste le dichiarazioni di Tchienga: "È un piccolo gesto che riusciamo a fare grazie ai nostri benefattori, per provare a sostenere la Caritas ravennate nel far fronte alle esigenze delle famiglie sia italiane che straniere economicamente in difficoltà che purtroppo anche nel nostro territorio è un fenomeno in continua crescita ha dichiarato il Presidente Tchameni aggiungendo che altre scatole di viveri verranno distribuite direttamente alle famiglie in stato di indigenza che sono già in contatto con noi frequentando il nostro centro di ascolto".