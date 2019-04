Lavoro stagionale nel turismo. Ascom Cervia presenta Jobter per far incontrare domanda e offerta

Mercoledì 17 Aprile 2019

Confcommercio e Iscom Emilia Romagna-Accademia dell’Ospitalità e Federalberghi Cervia organizzano una giornata dedicata al mondo delle imprese sulla domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione al Turismo giovedì 18 aprile alle 15.30 nella sede di Confcommercio Ascom Cervia, in via G. Di Vittorio 26.

Durante l’evento sarà presentata la nuova piattaforma on line JOBTER, per l’intermediazione tra domanda e offerta, che permette di trovare lavoro e ricercare personale qualificato per le attività imprenditoriali.

I servizi saranno offerti presso gli sportelli delle Confcommercio e comprendono per i lavoratori:

• incrocio domanda/offerta e analisi dettagliata dei C.V.;

• informazioni sui profili maggiormente ricercati, anche per geolocalizzazione;

• colloqui di orientamento;

• progettazione di percorsi professionali individuali;

• assistenza formativa e orientamento anche per l’avvio di impresa/autoimpiego.

Per le imprese:

• ricerca del personale

Interverranno Paolo Caroli (Presidente Iscom Emilia Romagna), Piero Boni (Presidente Confcommercio Ascom Cervia), Maurizio Zoli (Presidente Federalberghi Ascom Cervia), Filippo Pieri (Segretario Generale CISL Emilia Romagna), Andrea Panzavolta (Dirigente dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna).

Conclusioni di Andrea Corsini (Assessore al Turismo e Commercio dell’Emilia Romagna).

Il nuovo servizio sarà attivato presso la sede di Confcommercio – Federalberghi di Cervia, in coincidenza con l’avvio della stagione estiva. In Emilia Romagna il Turismo, con oltre 31.000 imprese, impiega oggi più di 163.000 addetti e rappresenta il 12% del PIL regionale. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti coloro che sono interessati ad una dinamica qualificata di domanda e offerta nel mondo del lavoro.