Mobilità sostenibile. Veicoli Jaguar e Land Rover elettrici in prova, per la tappa cervese di McTour

Martedì 9 Aprile 2019

Federalberghi Ascom Cervia, in collaborazione con la società McWatt, ha organizzato la prima tappa del McTour, che si terrà martedì 9 aprile a partire dalle 15 al Casta Beach 259 – viale Cadorna Milano Marittima.

Il progetto McTour ha la finalità di testare alcuni prodotti della mobilità, i quali potranno essere lasciati in prova per alcuni giorni, e per vedersi presentare tutte le opportunità che la mobilità elettrica può fornire ad una evoluzione dell’offerta ricettiva italiana.

La società McWatt per il settore della mobilità elettrica ha scelto come unico partner l’associazione Federalberghi, che con le sue 127 sedi in Italia e i suoi 27.000 alberghi aderenti è la struttura associativa più importante e rappresentativa del settore turistico ricettivo.

La tappa cervese del tour ha come finalità principale quella di proporre la mobilità elettrica, ad impatto zero, comprendente pacchetti d’acquisto di prodotti innovativi green con evolute modalità di pagamento. I prodotti scelti per questo progetto appartengono alle più famose marche per ogni settore, tra cui Jaguar Italia e Land Rover Italia.

Nella giornata dell’evento saranno presenti i furgoni attrezzati dotati al loro interno di ufficio mobile, una dotazione di 20 biciclette a pedalata assistita demo e due operatori commerciali. Anche gli albergatori cervesi, e tutti i curiosi che vorranno partecipare, avranno la possibilità di sperimentare la mobilità elettrica di alta gamma.

Federalberghi Ascom Cervia, infatti, promuove attività ecosostenibili ed ecocompatibili in linea con le scelte europee alle quali gli albergatori stanno guardando sempre più con grande fiducia e ottimismo per poter rispondere alle esigenze dei flussi turistici abituati allo stile di vita green.

Il McTour è iniziato ufficialmente il 3 aprile a Stresa con la prima tappa. La seconda tappa del tour è proprio quella prevista martedì 9 aprile alle ore 15 presso il Casta Beach 259 per proseguire poi in tutta Italia.