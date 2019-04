Scatta al Museo. Mostre fotografiche al Museo del sale di Cervia

Sabato 6 Aprile 2019

Mostre. “Straordinario quotidiano” e “ I Colori dell’adriatico” al museo del Sale di Cervia Da sabato 6 aprile saranno esposte a MUSA Museo del Sale di Cervia le fotografie della VI Mostra fotografica collettiva di “Scatta al Museo”, serie di incontri di fotografia che si tiene nelle sale del Museo in collaborazione con il Gruppo Fotografico MUSA. Nella mostra intitolata “Straordinario Quotidiano”, i fotografi puntano l’obiettivo su quotidianità e gestualità delle cose semplici proponendo in 17 scatti in bianco e nero particolarmente suggestivi, alcune eccellenza del nostro territorio.

Sono immagini realizzate dai partecipanti al laboratorio di fotografia “Scatta al Museo” attivo ogni anno presso il museo del sale. Il workshop intende approfondire il mondo della immagine fotografica nelle sue varie forme, dalla produzione alla divulgazione passando attraverso tecniche, consigli, confronti, modalità e pratica sul campo. In occasione di alcune uscite sul territorio sono stati realizzati gli scatti fra i quali sono state scelte le immagini più belle e significative.

Domenica 14 aprile alle 17, nel corso della presentazione ufficiale, i fotografi incontreranno il pubblico per presentare le loro immagini. La mostra sarà visitabile fino al 12 maggio. Autori delle foto: Gabriele Bernabini, Silvia Belletti, Perla Camillini, Letizia Fontana, Denise Ferraresi, Manola Garavini, Mara Miserocchi, Franca Panzavolta, Elisabetta Pedersoli, Daniela Piccinini, Romea Pilotti, Alessandro Placucci, Daniele Prati, Sabrina Rocchi, Natalina Vallerani, Monica Valmaggi, Federica Vurchio. Curatrice della mostra Manuela Guarnieri. Guida nel percorso di studio e di attività è Manuela Guarnieri, appassionata fotografa che fin dal primo anno organizza insieme al museo del sale i laboratori e la mostra finale.

Diverse le attività avviate dal gruppo fotografico che recentemente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con i fotografi francesi di La Baule, cittadina sulla costa della Loira Atlantica con la quale Cervia è legata da un Patto di Amicizia e che presenta molte analogie con il territorio cervese. La delegazione del gruppo composta da Manuela Guarnieri, Denise Ferraresi e Manola Garavini, è stata accolta nella cornice della mostra fotografica curata dal GFMUSA “I colori dell’Adriatico” al Centre St Exupéry MJC, dall’Assessore alle Relazioni Internazionali M. Jean Pierre Girault e da Evelyne Sotin del Comitato dei Gemellaggi di La Baule. Questa nuova collaborazione internazionale porterà a uno scambio di esperienze fotografiche che si realizzerà con mostre ospitate nelle due città.