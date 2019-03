Elezioni comunali 2019. Massimo Medri mette in campo sua larga coalizione e aspetta Progetto Cervia

Sabato 30 Marzo 2019

Una grande coalizione a sostegno di Massimo Medri. Il candidato Sindaco di Cervia del centrosinistra ha presentato ieri venerdì 29 marzo al ‘Bar Italia’ la coalizione che lo sosterrà alle prossime comunali di Cervia. Unico assente ‘Progetto Cervia’ che però dovrebbe nei prossimi giorni sciogliere la riserva e potrebbe essere della partita.

“Abbiamo presentato la compagine che mi sosterrà alle prossime elezioni, con la possibilità di aggregare anche ‘Progetto Cervia’, creando i presupposti per una larga alleanza che vedrà protagoniste le forze del civismo e i partiti del centrosinistra. Nei prossimi giorni partirà una campagna di ascolto per arricchire il programma e per renderlo patrimonio di tutta la città. - ha dichiarato Massimo Medri - Vi sarà inoltre a breve un gruppo operativo di coordinamento di tutte le liste per la campagna del candidato Sindaco, anche se ogni lista farà il suo percorso”.

Presente alla conferenza ‘Cervia Domani’ che quest’anno si presenterà con il Pri. “Noi abbiamo detto fin da subito che siamo in continuità con questa giunta e la sua azione. Rivendichiamo il nostro ruolo, siamo qui senza tanti fronzoli a lavorare per questa città” ha dichiarato Gabriele Armuzzi, capolista e attuale esponente della lista civica.

Alla conferenza è inoltre intervenuto il Segretario comunale del PD Enrico De Lorenzi che ha espresso la sua soddisfazione per questo primo e importante risultato. Pieno apprezzamento dunque per questo allargamento della coalizione a sostegno di Massimo Medri; "Il Partito Democratico si presenta rafforzato dalle primarie e unito, la lista che lo rappresenterà avrà forte componenti di continuità con molti elementi della giunta uscente, ma anche nuovi elementi con giovani che si candidando per la prima volta” ha dichiarato Enrico De Lorenzi.

Altra nuova espressione del civismo è Enrico Mazzolani a capo di una lista di giovani dal nome ‘Cervia Ti Amo’. “È stato molto naturale per me appoggiare Massimo Medri perché, inizialmente, durante il periodo della mia candidatura, proprio lui faceva parte del mio staff per le sue competenze sull’ambiente maturate in 10 anni di presidenza del ‘Parco del Delta’. Cervia Ti Amo vuole esprimere una forte progettualità verso il turismo ambientale, con un'attenzione al benessere come stile di vita per i cervesi e per i cittadini temporanei" ha detto Mazzolani che ha aggiunto "questa è una lista giovane con una mente aperta, ragazzi che si sentono cittadini d’Europa e del Mondo.”

Oggi sabato 30 marzo alle 11,30 è in programma un altro evento importante, l’inaugurazione del Comitato elettorale “Medri Ascolta” a Cervia in Corso Giuseppe Mazzini n. 19.