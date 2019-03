Liceo Sportivo: la scuola perfetta per chi vuole fare carriera nello sport

Venerdì 29 Marzo 2019

Il Liceo Sportivo è una scuola, o meglio un indirizzo che è stato introdotto di recente e rappresenta una vera e propria rivoluzione in Italia nel settore dell’apprendimento. Finalmente, tutti i ragazzi che intendono coltivare la propria passione per un determinato sport possono farlo senza avere difficoltà nel conciliare i loro impegni con la frequenza scolastica.

Quando infatti si concludono le medie e si arriva alla scuola superiore, non ci si può permettere di trascurare lo studio. Il liceo è una scuola che fornisce una preparazione completa ma è impegnativo: in passato molti ragazzi non riuscivano a conciliare lo studio a casa con gli impegni extrascolastici. Il Liceo Sportivo è nato anche per questo motivo: permettere ai giovani atleti di allenarsi senza sottrarre tempo prezioso allo studio delle materie di base e alla propria formazione culturale.

Perchè scegliere il liceo sportivo

Oggi sono diversi coloro che scelgono di diplomarsi al liceo sportivo on line perché avere una cultura di base è importante ma non solo. Chi desidera lavorare nell’ambito sportivo e motorio al giorno d’oggi deve essere in possesso della laurea e quindi iscriversi all’università di scienze motorie piuttosto che di tecnologie del fitness e via dicendo. Con in mano un diploma di Liceo Sportivo si parte già avvantaggiati perché in possesso di tutte le competenze richieste per affrontare un percorso di studi in questo settore.

Come abbiamo accennato, inoltre, questa scuola superiore consente di proseguire gli studi senza essere costretti a mettere in secondo piano lo sport che si sta praticando. Ci sono ragazzi che arrivano a livelli agonistici e che grazie al Liceo Sportivo possono continuare ad allenarsi senza trascurare lo studio. Un tempo tutto ciò non era possibile, perché la scuola assorbiva troppo tempo e risultava complicato conciliare tutti gli impegni senza perdere anni.

Preparazione e materie caratterizzanti

Il Liceo Sportivo è equiparabile al liceo scientifico tradizionale, con la differenza che dedica alcune ore alle discipline sportive, affrontate sia dal punto di vista prettamente teorico che pratico. Così, accanto alle materie tradizionali che rientrano nel piano di studi di qualsiasi liceo scientifico, in quello sportivo troviamo anche scienze motorie, diritto ed economia dello sport e discipline sportive. Naturalmente, accanto alla teoria pura e semplice viene dedicato tempo anche alla pratica delle discipline motorie e dei vari sport.

Liceo Sportivo: gli sbocchi professionali

I diplomati al Liceo Scientifico - indirizzo sportivo possono avere accesso a tutte le università che aprono loro la strada per lavorare nel settore delle scienze motorie ma non solo. A livello professionale questa scuola permette anche di entrare subito nel mondo del lavoro diventando manager o giornalista sportivo o proseguendo il proprio percorso a livello agonistico. Oggi per molti lavori occorre essere in possesso della laurea: le università nel settore motorio sono moltissime e coloro che hanno frequentato questa scuola si trovano senz’altro avvantaggiati. La preparazione offerta è completa, il che significa che un domani si può anche scegliere di cambiare completamente strada ed iscriversi ad un corso di laurea del tutto distaccato dall’ambito sportivo.