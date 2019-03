Venerdì culturali. A Cervia musica e storia a braccetto con il Trio Iftode e la Trafila Garibaldina

Giovedì 28 Marzo 2019

Proseguono gli appuntamenti della stagione culturale 2018-2019, promossa dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 21, nel Teatrino delle Aie (via Aldo Ascione 4), è in programma una Serata musicale con il "Trio Iftode" e la rievocazione del 170° anniversario della Trafila Garibaldina a cura di Gabriele Zelli.



Il Trio Iftode si esibirà in brani musicali che vanno dal caffè concerto alla tradizione romagnola, passando per i grandi classici e la miglior musica da film. Durante la prima parte dell'incontro, ricorrendo il 170° anniversario della Trafila Garibaldina, verrà ricordato il contributo dei patrioti romagnoli quando nel 1849 aiutarono Giuseppe Garibaldi e il Maggiore Leggero a sottrarsi alle ricerche dell'esercito austriaco.



Dalla fine di luglio a metà agosto di quell'anno il territorio romagnolo fu protagonista di una vicenda storica di grande importanza che vide i patrioti ravennati, del basso ferrarese, del forlivese e della Romagna-Toscana salvare i due fuggiaschi dopo la soppressione della Repubblica Romana. Durante la loro fuga, Giuseppe Garibaldi e Giovanni Battista Culiolo, "detto Maggior Leggero", furono aiutati dai patrioti di Ravenna, di Forlì, di Terra del Sole, di Castrocaro, di Dovadola, di Modigliana, dove don Giovanni Verità nascose i due fuggitivi in casa propria. Successivamente furono costretti ad espatriare.



Della Trafila esistono molteplici testimonianze. Si va dal primo monumento dedicato in Italia all’eroe dei “Due Mondi” in piazza Carlo Pisacane, a Cesenatico, al Capanno Garibaldi, passando per la Fattoria Guiccioli, nel ravennate, dove Anita morì.



Nell'occasione, in ricordo di questi eventi, il Trio Iftode eseguirà i seguenti brani: "Inno di Mameli" (1847) di Goffredo Mameli, musica di Michele Novaro; "Inno di Garibaldi" (1858) di Luigi Mercantini, musica di Alessio Olivieri; "La bandiera dei tre colori" (1859) di anonimo; "Addio del volontario" (1859) di Carlo Alberto Bosi; "Va, pensiero" da "Nabucco" (1842) di Giuseppe Verdi.



La serata sarà introdotta da Renato Lombardi, presidente dell'Associazione Casa delle Aie, e condotta da Gabriele Zelli. Ingresso libero.



In occasione dei “venerdì culturali” la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo ai fratelli Battistini, presenta interessanti proposte di degustazione di piatti della tradizione gastronomica romagnola (tel. 0544 927631).