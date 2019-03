Sport. Firmato accordo tra Comune di Cervia e Ironman Italy fino al 2022

Lunedì 25 Marzo 2019

In occasione del Gala del Triathlon, sabato 23 marzo, all’interno dei Magazzini del Sale di Cervia, il Comune di Cervia e Ironman Italy hanno rinnovato ufficialmente il contratto che li vede già partner da tre anni. Un nuovo accordo con cui Cervia si aggiudica anche per i prossimi 4 anni, fino al 2022, la storica gara sportiva.



Un momento importante e significativo, che da quest’anno vedrà le due realtà impegnate su un doppio fronte: sul 3° Ironman Italy Emilia-Romagna, in programma il 21 settembre, e novità 2019, sul 1° Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, in calendario il 22 settembre, in contemporanea con il 5150 Cervia Triathlon.



Alla firma erano presenti il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Luca Coffari, l'assessore allo sport di Cervia Gianni Grandu ed Augusti Pèrez, Regional Director South Emea Ironman. Il Presidente Bonaccini ha sottolineato che "con questo accordo la Romagna diventa cosi la capitale dello sport, dando ampia dimostrazione di poter accogliere eventi di questa portata". Anche il Sindaco di Cervia si è detto "molto soddisfatto di questo accordo. Per Cervia è un grande onore ospitare questa manifestazione e questi atleti che arrivano da ogni parte del mondo".



Presente alla firma dell’accordo anche Claudio Fantini, che da sempre ha fortemente creduto in questo progetto, e che è stato confermato anche per la nuova edizione Local Ambassador di Ironman Italia e referente commerciale per lo sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni commerciali. A termine dei cerimoniali gli ospiti si sono spostati per la Cena di Gala sulla spiaggia del Fantini Club, che, situata proprio sulla finish-line dell’Ironman, sarà sempre più il cuore della manifestazione, a disposizione per accogliere atleti e spettatori con i suoi servizi e gli eventi speciali powered by Fantini club.