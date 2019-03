Gala del Triathlon. All'esclusiva serata cervese tanti campioni e volti del mondo dello spettacolo

Venerdì 22 Marzo 2019

Il 1° Triathlon Show Italy si appresta a vivere un sabato eccezionale. Domani, 23 marzo, all’interno dei Magazzini del Sale di Cervia si aprirà la 7^ edizione del Gala del Triathlon. L’inizio è alle 18:00 con un’anteprima che per la cittadina romagnola e per tutto il movimento della triplice disciplina italiana, e non solo, ha il profumo della vittoria. Sul palco del “Gala”, infatti, il Comune di Cervia e Ironman Italy rinnoveranno ufficialmente il contratto che li vede già partner da tre anni.

Una firma ufficiale, un momento importante e significativo, che da quest’anno vedrà le due realtà impegnate su un doppio fronte: sul più che rodato IRONMAN Italy Emilia-Romagna (21 settembre 2019), e – novità lanciata qualche settimana fa - sul 1° Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, in calendario il 22 settembre 2019 in contemporanea con il 5150 Cervia Triathlon, gara a distanza olimpica della M-pallinata, giunta alla sua III edizione e le cui iscrizioni apriranno a breve. Saranno presenti il presidente della Regione Emilia Romagna; l’assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna; il sindaco di Cervia; l’assessore allo Sport del Comune di Cervia; Agustí Perez, Regional Director South Emea Ironman; e i rappresentanti dei Comuni delle Terre del Triathlon. Conduttori della serata saranno la maratoneta Sara Dossena e Dario “Daddo” Nardone, ideatore della serata e di Triathlon Show.

Durante il “Gala” sarà ripercorsa la scorsa stagione, ci si soffermerà sulle imprese di Elite e Age Group, in Italia e all’estero, compresi i fuoriclasse azzurri che la Federazione Italiana Triathlon ha scelto per rappresentare l’Italia nelle gare dei circuiti internazionali e nella corsa a Tokyo 2020. Sarà anche l’occasione per rivivere i momenti clou del 2018 del triathlon mondiale attraverso video emozionali e testimonianze di alcuni tra i più importanti campionissimi internazionali. Terminata la premiazione, gli ospiti si sposteranno sul lungomare, presso il Fantini Club, per la Cena del Gala e brinderanno così all’anno trascorso e a quello “alle porte” della triplice disciplina.

LE CATEGORIE PREMIATE

Mercoledì 20 marzo si sono chiuse le votazioni per decretare i cinque finalisti delle quattro categorie a premio: Triatleta dell’Anno Donna, Triatleta dell’Anno Uomo, Team ed Evento. Votazioni che hanno visto esprimere le proprie preferenze il popolo del triathlon, attraverso il sito FCZ.it Mondo Triathlon e le sue pagine social, e una giuria di Tri-Esperti.

Questi i finalisti per le singole categorie (in ordine alfabetico):

• Triatleta dell’anno Donna: Beatrice Mallozzi, Anna Maria Mazzetti, Angelica Olmo, Verena Steinhauser ed Elisabetta Villa.

• Triatleta dell’anno Uomo: Daniel Fontana, Giulio Molinari, Danilo Palmucci, Delian Stateff e Marcello Ugazio.

• Evento: Calaponte Tri Week, DeeJay Tri, IRONMAN Italy Emilia-Romagna, Ledroman e Triathlon Internazionale di Bardolino.

• Team: Martina Dogana Triathlon Team, Minerva Roma, Raschiani Triathlon Pavese, Spezia Triathlon e TTR Triathlon Team Riccione.

Saranno inoltre consegnati i premi speciali, assegnati dalla redazione di FCZ.it Mondo Triathlon, per le categorie di: “Personaggio Donna” e “Personaggio Uomo”, “Best Performance Donna” e “Best Performance Uomo”, “Giovane Donna” e “Giovane Uomo”, “Kona”, “Triathlon Family”, “Paratriathlon”, “Cavaliere del Triathlon” e “Over The Top”

Sono tanti i campioni che saliranno sul palco dei Magazzini del Sale di Cervia, per raccontare le loro imprese. Tra questi, Alessandro Degasperi, vincitore del Club La Santa IRONMAN Lanzarote nel 2018 e due volte al traguardo dell’IRONMAN World Championship, Kailua-Kona, Hawai`i; Marcello Ugazio, campione del mondo ed europeo U23 di cross triathlon 2018 e tricolore di triathlon medio e olimpico 2018; Daniel Hofer, ex nazionale di triathlon e una lunga carriera nei professionisti. Da quest’anno Hofer è guida del paratleta ipovedente Federico Sicura. Il 2 marzo 2019, nella loro prima gara, l’ITU Paratriathlon World Cup, a Devenport (Australia), hanno conquistato la medaglia di bronzo. Tra le donne, Verena Steinhauser, che nella scorsa stagione ha vinto due medaglie di bronzo nelle prove della Coppa del Mondo di triathlon ad Anversa, in Belgio, e a Losanna, in Svizzera; e Anna Barbaro, paratleta non vedente, campionessa italiana di paratriathlon 2018 (cat. PTVI) e sul terzo gradino del podio agli Europei di paratriathlon 2018, cat. PTVI, a Tartu (Estonia).

Presenti anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, Federica Torti, la conduttrice TV che si divide da sempre tra sport, bellezza e televisione; e Dino Lanaro, attore, doppiatore, conduttore TV, triatleta e… promesso sposo. Soltanto qualche giorno fa Lanaro ha dichiarato il suo amore, con tanto di anello e promessa di matrimonio, alla compagna Vera Santagata, davanti alle telecamere del programma di Raidue “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo.

UN POSTO IN SALA

I biglietti per il Gala del Triathlon possono essere acquistati sul sito dell’evento: https://www.triathlonshow.it/iscrizioni/

LE GARE DI SABATO 23 MARZO

Aspettando il Gala del Triathlon si potrà partecipare (o assistere) al Duathlon Kids e al Triathlon Crono.

• Il calendario:

Sabato 23 marzo

13:00

Partenza Triathlon Crono.

A numero chiuso, a cronometro, si disputerà sulla distanza super sprint (0.400K di nuoto, 10K di ciclismo e 2.5K di corsa). Le singole frazioni saranno affrontate inserendo una pausa tra una e l’altra. Il nuoto si disputerà nella Piscina di Pinarella di Cervia; il ciclismo (con partenza da Viale Nazario Saurio, incrocio Vale Colombo) su due giri; la corsa partirà da Torre San Michele e prevede un giro unico.

16:00

Partenza Duathlon Kids.

Potranno parteciparvi i Giovanissimi, ovvero i ragazzi dai 6 ai 13 anni (categorie: Mini Cuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi). La gara si svolgerà presso i Magazzini del Sale e Torre San Michele.

LE GARE DI DOMENICA 24 MARZO

11:00

Partenza 10K Run powered by FollowYourPassion (dal Fantini Club, Lungomare Grazia Deledda 182)

11:05

Partenza 5K Run powered by Follow Your Passion, (dal Fantini Club, Lungomare Grazia Deledda 182).

Per ISCRIZIONI alle singole gare: https://www.triathlonshow.it/iscrizioni/