Domenica 3 Marzo 2019

Nel campionato di serie B2 la My Mech Cervia vince contro l'Arbor Reggio Emilia per 3 a 0 riaprendo il discorso salvezza, conquistando il quarto successo stagionale, il secondo consecutivo col massimo scarto dopo la vittoria ottenuta la settimana precedente a Rimini contro la Stella. A otto giornate dalla fine della regular season, con diversi scontri diretti ancora da giocare, i punti da rimontare sono sei.



Cronaca partita. Nello starting six, coach Braghiroli dà fiducia a Fortunati in regia, Di Fazio opposta; Bosio e Ceroni schiacciatrici; Haly e Ricci centrali; Toppetti e Fabbri liberi. L’avvio è incoraggiante. Le gialloblù prendono subito in mano il comando delle operazioni (11-7), proponendo un gioco pulito e lineare. Il tecnico ospite ‘spende’ subito i due timeout a propria disposizione, sull’11-7 e sul 16-9, ma l’inerzia resta in mano alle padrone di casa, che affondano i colpi con grande personalità, fino al 25-14. Nel 2° set la My Mech riparte a testa bassa, ma nel frattempo le ospiti mostrano di essersi organizzate, soprattutto in difesa. Le gialloblù vanno sotto (14-15), e coach Braghiroli utilizza il suo primo timeout. Il match entra nel vivo ed è caratterizzato dall’equilibrio, fino al 19-19. È in questo frangente che la My Mech Cervia, presa per mano dalla capitana Di Fazio, mette la freccia (21-19) e allunga il passo, lasciando letteralmente sul posto le reggiane con un parziale di 6-0, fino al 25-19. Il 3° set ha un avvio equilibrato. Il primo allungo lo firmano le padrone di casa (16-12). Ed è il break decisivo, perché la My Mech Cervia lascia gli ormeggi e guadagna il largo, gestendo con grande lucidità il ritorno delle avversarie (21-16) e piazzando l’ultima zampata per arrivare al 25-19.



Sabato prossimo le cervesi saranno di scena a Reggio Emilia sul campo della Polisportiva Gramsci.



Il tabellino: My Mech Cervia-Arbor Reggio Emilia 3-0



My Mech Cervia: Fortunati 3, Bosio 11, Di Fazio 10, Ricci 7, Ceroni 7, Haly 7, Fabbri (L1), Toppetti (L2); ne: Pais Marden, Petta, Colombo, Gasperini. All. Braghiroli.



Arbor Reggio Emilia: Cocconi 2, Borghi 5, Salvaterra (L2), Vecchi, Gennari 8, Corsi 3, Magnani 7, Caluzzi 1, Bonacini 6, Talami 2, Bucciarelli (L1); ne: Davoli, Zanichelli, Arrigoni. All. Garuti.



Arbitri: Avanzolini e Righi di Rimini.