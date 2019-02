Recuperate tartarughe spiaggiate a Cervia, erano molto debilitate a causa del freddo

Lunedì 25 Febbraio 2019

Recuperate, nelle ultime ventiquattro ore, tra Romagna e Marche, dieci tartarughe spiaggiate, in ipotermia, a causa del forte freddo. Gli esemplari sono stati individuati a Cervia, sulla costa romagnola, e a Pesaro, Fano, Senigallia, Falconara e Porto Recanati su quella marchigiana, e sono arrivati al centro di recupero delle tartarughe marine della Fondazione Cetacea di Riccione, molto debilitati sia per il freddo che per ferite vecchie o recenti, probabilmente dovute all'incontro accidentale con reti, lenze o altri rifiuti presenti in mare.

La notizia è riportata dall'Ansa E-R. "Le tartarughe affette da 'cold stunning', ossia da ipotermia - spiega la Fondazione Cetacea - si immobilizzano, rallentano le proprie funzioni vitali, e finiscono a causa di correnti e mareggiate per spiaggiarsi sulle coste, rischiando la morte per assideramento. Per le tartarughe affette da questa sindrome, ogni minuto in più al freddo potrebbe rivelarsi fatale".