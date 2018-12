Teatro. Anteprima Nazionale al Walter Chiari di Cervia col nuovo spettacolo di Giovanni Vernia

Domenica 2 Dicembre 2018

Anteprima Nazionale al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. La rassegna dedicata alla comicità della Stagione 2018/19 sarà infatti inaugurata dal nuovo spettacolo di Giovanni Vernia, Vernia o non Vernia: questo è il problema, scritto dallo stesso artista in collaborazione con Paolo Uzzi. Lo spettacolo si avvale delle musiche originali composte ed eseguite in scena dal M° Marco Sabiu. Sipario oggi, domenica 2 dicembre alle ore 21.

LO SPETTACOLO

Sin da piccolo Giovanni è stato esuberante, a volte eccessivo. Come quella volta che, tornato nella sua Genova dalle vacanze in Sicilia, ha deciso di continuare a imitare la voce dello zio di Catania per ben tre giorni di seguito: il piccolo Giovanni non ne voleva più sapere di tornare a parlare normalmente. Una situazione tanto assurda da costringere i suoi preoccupati genitori a portarlo dal medico. La diagnosi è stata, citando il medico: “il piccolo Giovanni Vernia è semplicemente un belinone”. Raccontato con questo divertente episodio, ecco il conflitto di Giovanni, un ragazzo normale, laureato in ingegneria con il massimo dei voti, che è però al tempo stesso anche il suo imprevedibile doppio, Giovanni il comico, che cede continuamente al suo “demone” e si diverte a catturare l’anima ironica delle persone e la natura più comica delle cose che lo circondano, trasformandosi in modo sorprendente e creando personaggi esilaranti. Vernia o non Vernia: questo è il problema racconta al pubblico questo comico combattimento tra le due anime di Giovanni, che prova a scegliere - con risultati sempre irresistibili - quale Vernia essere…

Lo spettacolo si presenta così come un divertente viaggio nella creativa schizofrenia del comico genovese, dove fatti della sua vita vissuta si mescolano in modo surreale a situazioni in cui tutti possono identificarsi, creando un coinvolgente intreccio tra privato e pubblico, particolare e generale che conduce inevitabilmente ad una liberatoria risata di riconoscimento. Giovanni Vernia è uno showman totale, che balla, canta e recita con generosità pari al suo piacere evidente di stare sul palcoscenico. E il pubblico lo segue, naturalmente e con entusiasmo, come si va dietro alle storie di un amico dal talento speciale. Con lui il Maestro Marco Sabiu, complice musicale che sottolinea gli esilaranti colpi di scena di uno spettacolo dal ritmo vertiginoso e pieno di inventiva.

INFO

Biglietti: prevendita e prenotazioni telefoniche sabato 1 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Tel. 0544 975166

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 20 a 12 euro Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it