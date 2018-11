Riconoscimenti. Volontari all'Ironman: consegnati gli attestati agli studenti dell'Alberghiero

Giovedì 29 Novembre 2018

Alla presenza del Sindaco Luca Coffari e dell’Assessore Gianni Grandu sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero, che come volontari hanno dedicato gratuitamente il loro tempo all’edizione Ironman 2018. I giovani studenti lo scorso settembre si sono prodigati per una stupenda accoglienza agli atleti e al pubblico di Ironman con competenza ed entusiasmo.

"Golden volunteer". Con questo aggettivo, che in italiano suona più o meno "volontario prezioso", il Comune di Cervia ha voluto attestare l'impegno degli oltre 200 ragazzi dell'IPSEOA Tonino Guerra che durante l'evento internazionale Ironman Italy Emilia Romagna hanno prestato la propria attività di volontario assistendo gli atleti provenienti da oltre 70 Paesi nel mondo nelle fasi di ristoro durante le gare svoltesi nel fine settimana 22 e 23 settembre scorsi.



Ha aperto il momento cerimoniale il preside della scuola, il prof. Giorgio Brunet, salutando e complimentandosi con i ragazzi non solo per quanto svolto durante l'Ironman ma anche per la loro generale risposta a tutte le richieste di partecipazione ad eventi come volontari, valorizzando questa importante esperienza come momento formativo importante.

Presenti al conferimento degli attestati anche Fabrizio Cutela, Local Race Director, e Carlotta Rosetti, referente per i volontari Ironman. Moderatore d'eccezione il prof. Francesco Lanzoni, vicepreside e parte proattiva nell'organizzazione di questo splendido e grandissimo gruppo di volenterosi aiutanti.

La foto di gruppo e il saluto di arrivederci all'edizione 2019 con la speranza di confermare la collaborazione con rinnovato slancio ed entusiasmo, hanno chiuso la splendida mattinata all'IPSEOA Tonino Guerra.



“I ragazzi hanno dimostrato grande maturità e spirito sportivo - hanno dichiarato il Sindaco e l’assessore Grandu - oltre alla professionalità che sempre li contraddistingue. Un ringraziamento di cuore agli studenti e naturalmente anche alla scuola, sempre attenta, sensibile e collaborativa nell’ottica di una continua sinergia con la città. Crediamo che i ragazzi abbiano apprezzato l’esperienza e ci auguriamo rispondano ancora con lo stesso entusiasmo a futuri appelli a nuove esperienze”.