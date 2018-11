Libri. "Racconti di vita e Politica": nell’autobiografia di Ileana Montini si parla anche di Cervia

Domenica 11 Novembre 2018

È in libreria l’autobiografia di Ileana Montini, “Racconti di vita e di Politica – Istria Romagna Lombardia 1940-1990” pubblicata da Il Ponte Vecchio: nel libro si parla molto anche di Cervia.

IL LIBRO

L’Istria e le foibe del 1943, l’arrivo degli “alleati” in un paese del Friuli e la prima elementare nel paese emiliano della nonna, dove la bambina mangia la prima pesca e vede il primo film, Bernardette. Cresce sulle rive dell’Adriatico romagnolo, scoprendo che il Premio Nobel Grazia Deledda amava quel paese scompigliato dal vento. A Ravenna, in un liceo impostato come l’accademia dei Carracci bolognesi, avviene la prima formazione culturale e nella Chiesa post conciliare, gli incontri con alcuni tra i protagonisti: padre Ernesto Balducci, la teologa eremita Adriana Zarri, il piccolo fratello Carlo Carretto. La Democrazia Cristiana attrae l’impegno militante di una ragazza inquieta, affascinata da personaggi come Benigno Zaccagnini ed Ermanno Gorrieri. Nel Movimento Femminile nascono amicizie per sempre con donne straordinarie come Tina Anselmi e Rosa Russo Jervolino. Abbandonerà il partito per il gruppo del Manifesto e saranno altri legami: come quello con Rossana Rossanda e, nell’ambito del movimento femminista, quello con Dacia Maraini. Infine, la partecipazione al movimento ambientalista: mentre il sistema dei partiti comincia a scricchiolare, nasce il partito dei Verdi che parteciperà alle elezioni parlamentari: non sarà un’esperienza entusiasmante. È tempo di altri impegni, in Lombardia, sul finire del secolo.