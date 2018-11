VELA / Buona prova a Ortona della squadra Laser del Circolo Nautico di Cervia "Amici della Vela"

Martedì 6 Novembre 2018

La squadra Laser del Circolo Nautico “Amici della Vela” – sempre sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmo di Ravenna - ha partecipato alla sua prima regata nazionale: l’ultima tappa dell’Italia Cup, andata in scena nello scorso weekend ad Ortona, in Abruzzo.

Una regata che si è svolta in condizioni difficili: a tratti con vento forte, a tratti anche con poco vento e moltissima corrente, il tutto condizionato da pioggia e temporali. Tre cervesi si sono qualificati per la fase finale nella flotta Gold: Tommaso Fabbri che ha chiuso al 11° posto, Federico Grilli al 20° e Matteo Chinni al 36°. Buoni risultati anche nella flotta Silver, grazie a Camilla Bernabei, Giulio Casetti e Simone Zamagna.

"Sono state regate difficili e i ragazzi hanno risposto nel migliore dei modi – commenta il coach Mirco Minotti -: gli allenamenti che ci hanno accompagnato a questo appuntamento hanno portato ai risultati sperati. Ora siamo motivati più che mai per preparare la stagione 2019: durante le prime prove nazionali ci sarà da conquistare i biglietti per il Mondiale in Canada e l'Europeo in Francia".