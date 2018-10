Un weekend pieno di gusto a Ravenna all’insegna del vino e del cibo di “GiovinBacco”

Sabato 27 Ottobre 2018

Dopo l’inaugurazione “GiovinBacco. Sangiovese in Festa” entra nel vivo durante il weekend in Piazza del Popolo e nelle altre piazze del centro storico di Ravenna, per tre giorni capitale del buon vino e del buon cibo di Romagna. Sabato 27 ottobre la festa comincia alle 10 con il mercato di MADRA con 30 bancarelle in via Corrado Ricci e via Mario Gordini (il mercato finisce alle 19) e prosegue negli altri luoghi fino alle 23.

PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DEI VINI DI ROMAGNA

GiovinBacco propone i vini di Romagna in degustazione in Piazza del Popolo: il pubblico può assaggiare per tutto sabato dalle 11 alle 23 i vini romagnoli - Sangiovese, Albana e tanti altri vini locali - a scelta delle 54 cantine presenti. Inoltre, MTV Emilia-Romagna Movimento del Turismo del Vino e Strada della Romagna sono presenti con spazi autonomi e con una buona selezione di vini emiliani e romagnoli. Piazza del Popolo ospita il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Qui è allestita infine la postazione del Sert per illustrare al pubblico i pericoli legati all’abuso di alcol, in particolare se associato alla guida. Anche il Piatto Stuzzichino è riproposto grazie alla collaborazione di Coop Alleanza 3.0 che offre i suoi prodotti, a cui si aggiunge Felsineo con la sua mortadella Igp.

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA - PIAZZA DELLA PASTA FRESCA E DELLA PIADINA DEGLI ARTIGIANI DI CNA

Nell’ex piazzetta delle carceri e delle poste a fianco di Piazza del Popolo sono allestiti per tutto il giorno diversi chioschi di piadina e pasta fresca, gestiti dai negozi artigiani di CNA Ravenna, che avvia così una stretta collaborazione con GiovinBacco. In particolare ci sono quattro piadinari e due negozi che propongono pasta fresca, oltre a un chiosco dedicato alla birra artigianale.

PIAZZA KENNEDY - PIAZZA DEI VINI ITALIANI E DEL CIBO DI STRADA

In Piazza Kennedy trovano posto altri importanti vini per il pubblico: una trentina di grandi e ottimi vini italiani premiati con la chiocciolina di Slow Food dalla Guida Slow Wine: ovvero tante etichette italiane di alta e media gamma segnalate per la qualità o per il miglior rapporto qualità/prezzo. Anche qui assaggi dalle 11 alle 23.

Una parte della grande piazza è tutta dedicata al cibo di strada proposto da ristoranti romagnoli e dall’Alleanza Slow Food dei Cuochi con la presenza di: Osteria del Gran Fritto, Osteria La Campanara, I Passatelli 1962 Osteria del Mariani, Ristorante Casa Spadoni, Ristorante Amarissimo, Ristorante Al Deserto, Ristorante Vecchia Canala, Alba Bistrot / Finisterre Beach. A cui si aggiungono altre proposte sfiziose: gli antichi salumi delle Terre Bio, le Rezdore di Pompeano, infine il burlengo e la crescentina di Pavullo. Piazza Kennedy ospita anche gli stand di Slow Food e dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini con prodotti, incontri, laboratori e degustazioni.

PALAZZO RASPONI DALLE TESTE - “FORMAGGI A PALAZZO” E PASSITI

Quest’anno Slow Food propone nello storico Palazzo Rasponi dalle Teste che dà su Piazza Kennedy “Formaggi a Palazzo”, una mostra mercato dei formaggi regionali e una selezione di grandi formaggi italiani e stranieri. Dalla Lombardia si potrà trovare il Bagòss di Bagolino e in Val Gerola lo Storico Ribelle, già Bitto Storico, senza dubbio, uno dei simboli della produzione casearia lombarda. Dall’Emilia Romagna il re assoluto dei formaggi: il Parmigiano Reggiano. E poi il Raviggiolo con latte crudo. La produzione del Monte Veronese di Malga è legata alla salita in alpeggio delle mandrie nella Lessinia. Dalla Puglia arriva il Pallone di Gravina che molti confondono con un comune caciocavallo. Ancora formaggi da latte vaccino, di pecora, capra ed erborinati italiani ed esteri sono: Robiola di Roccaverano, Emmental d’Alpeggio, Gorgonzola dop Naturale, Ficu siciliano, Roquefort AOP, Brie de Meaux, Sainte Maure, Valencay, Mothais sur feuille, Rocamadour, Saint Marcellin, Comptè, Brebiou, Coeur de Neufchatel, Coeur de Coupigny, Crottin assortiti, Stilton Blue, Shropshire Blue, Cashel Blue, Cabrales DOP. Non mancano gli abbinamenti dei formaggi con i vini passiti di 15 fra le migliori cantine romagnole e una selezione di vermouth. Nel Palazzo Rasponi anche diversi incontri e Laboratori del Gusto a cura di Slow Food.

INCONTRI E LABORATORI DELLA SECONDA GIORNATA

Ore 9,30 - Salone dei Mosaici / Convegno: La Regia Marina Militare Italiana nel Porto Canale Corsini 1915-1918. Con Elsa Signorino, Assessore comunale alla Cultura, Giancarlo Bazzoni, Presidente del Comitato Fabbrica Vecchia, Silvano Molducci, Past President della sezione ANMI di Ravenna, Roberto Fazio, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole della Marina Militare con sede in Ancona, Claudio Cornazzani, ricercatore. Organizzazione: Comitato Fabbrica Vecchia, ANMI, Slow Food Ravenna. Ingresso libero.

Ore 10,30 - Stand Slow Food Piazza Kennedy / “Bimbo Cheese” trasformazione dal latte al formaggio. Laboratorio partecipato per bambini. Massimo 10 bambini Conduce Az. Agr. Caboi. Laboratorio gratuito.

Ore 11,30 - Salone dei Mosaici / Laboratorio del Gusto: Storico Ribelle. Verticale di tre annate di Bitto Storico. Conduce Paolo Ciapparelli del Consorzio per la Salvaguardia del Bitto Storico di Gerola Alta (So). In abbinamento Sangiovese Superiore e Sangiovese Riserva. Laboratorio a pagamento(info e prenotazioni: 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com).

Ore 15,00 - Salone dei Mosaici / Forum: “Riflessioni sui formaggi eroici” con Paolo Ciapparelli (Bitto Storico), Renato Brancaleoni (Formaggio di Fossa), Graziano Poggioli (Parmigiano Reggiano di Vacca Bianca Modenese), Mauro Pasquali (Asiago Stravecchio e Morlacco), Franco Lecca (pastore), moderatore Mauro Zanarini. Nell’occasione il Maestro Formaggiaio Graziano Poggioli aprirà una forma intera stagionata di biologico Vacca Bianca Modenese. Evento a pagamento (info e prenotazioni: 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com)

Ore 16,30 - Salone dei Mosaici / Laboratorio del Gusto: Il formaggio della Fossa dell’Abbondanza. Conduce Renato Brancaleoni della Fossa dell’Abbondanza di Roncofreddo (FC). In abbinamento due vini. Laboratorio a pagamento (info e prenotazioni: 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com).

Ore 18,00 - Palazzo Rasponi dalle Teste / Laboratorio del Gusto: I formaggi dall’Altopiano al Piave e la Grande Guerra. Degustazione di quattro formaggi del Piave abbinati a due vini. Con Mauro Pasquali di Slow Food Veneto. Intervengono Giuseppe Masetti, direttore Istituto Storico della Resistenza e Mario Borioni. Laboratorio a pagamento (info e prenotazioni: 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com)

LA FORMULA DELLA FESTA

A GiovinBacco in Piazza 2018 l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet di tagliandi per le degustazioni, che si acquistano in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 8 a un massimo di 15 euro con il calice, e da un minimo di 6 a un massimo di 13 euro senza calice. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 e ai possessori dei tagliandi “Il Piatto GiovinBacco” è riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni; 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni. A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni. In alcuni locali del centro storico convenzionati con la Festa, GiovinBacco continua anche dopo la chiusura degli stand.

Il pubblico può consumare infatti i tagliandi dopo le 22 presso questi locali: Baldovino Enoteca, Casa Spadoni, Costa Cafè, Fricandò. I biglietti per l’assaggio del cibo di strada e dei formaggi si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita.

RAVENNA FESTIVAL E LE BANDE MUSICALI

Grazie alla collaborazione con Ravenna Festival e con la sua Trilogia d’Autunno dedicata all’opera italiana (Nabucco - Rigoletto - Otello), durante le giornate di GiovinBacco le bande musicali di Ravenna, Russi e Santa Sofia porteranno musica, festa e allegria per le vie e le piazze del centro dalle 18.30 in poi. Nella giornata di sabato si esibisce la Banda Città di Russi.

TURISMO E CARNET CULTURA

A chi visita Ravenna durante il GiovinBacco è riservato il pacchetto turistico che ha lo stesso nome della manifestazione, proposto da Ravenna Incoming. Inoltre, per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli della Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival, MAR per la mostra ?WAR IS OVER, alla Domus dei Tappeti di Pietra e alla Cripta Rasponi, infine alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest.

BUS NAVETTA GRATUITO

Anche quest’anno la manifestazione GiovinBacco potrà essere raggiunta con comodità grazie all’istituzione del servizio gratuito di bus navetta. Il bus navetta collega i parcheggi di Piazza Zaccagnini (mercato) e dell'area contigua allo stadio (via Sighinolfi, Piazzale del Commercio ecc.) con Piazza Caduti. Il bus sarà in funzione sabato 27 ottobre dalle 20.30 alle 00.30; domenica 28 ottobre dalle 18.30 alle 22. Le fermate previste sono quelle di via Sighinolfi e di via Marconi (di fronte all'istituto Morigia) con una frequenza di 15 minuti.

INFO 339.4703606 / www.giovinbacco.it / facebook.com/giovinbacco