Mostre. Alla scuola materna di Castiglione arriva un’esposizione dedicata al dott. Paolo Missiroli

Venerdì 26 Ottobre 2018

Domenica 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nella nuova scuola materna di Castiglione di Cervia sarà possibile visitare la mostra dedicata al dott. Paolo Missiroli, a cui è intitolata la scuola. Il dott. Missiroli, medico condotto a fine ‘800 per 42 anni a Castiglione, fu un importante riferimento per la comunità di allora. La mostra fotografica dedicata al dott. Paolo Missiroli e al figlio Alberto medico di fama internazionale per le sue ricerche contro la malaria, è stata curata da Alteo Missiroli.

Il 23 ottobre in occasione dell’inaugurazione della scuola è stata scoperta anche una targa in suo onore.

Ricordo del dott. Paolo Missiroli a Castiglione di Alteo Missiroli:

"Nel proseguire il mio percorso alla riscoperta dei nostri luoghi e personaggi, torna alla memoria il Dott. Paolo Missiroli, medico condotto, amico e consigliere del paese per circa quarant’anni. Padre di Alberto, scienziato e ricercatore di fama mondiale, che ha combattuto per anni la piaga della “malaria”, scoprendone la cura. Nelle mie visite guidate al “Bosco del Duca D’Altemps” racconto e descrivo il loro prezioso contributo verso la società. I castiglionesi dedicarono al Dott. Paolo un targa di grande riconoscenza per il suo operato, che recita così, sulla tomba a Castiglione di Cervia: “Al Cav. Paolo Missiroli – a Lui per XXXXII anni diede – scienza amore i giorni laboriosi e le notti insonni – per combattere il male per suscitare gli afflitti – Medico e consigliere padre e amico dolcemente austero – dimostrando con l’esempio che la vita è missione – e che la gioia più pura è nel sacrificio – Gli abitanti di Castiglione di Cervia – unanimi dicono il loro affetto e la memore riconoscenza”. Per dare un mio piccolo ma sentito contributo affinché la società, in particolare i giovani, ricordino sempre questi benefattori, ho pensato di eseguire un urgente restauro alla tomba e di fare una scultura “calco” che rappresenta il suo viso (in via di finitura). Sentita la famiglia, nella persona della pronipote, (che ringrazia per il progetto) ho proposto la collocazione di detta scultura presso l’ingresso della scuola materna in costruzione, in affiancamento alla targa con il suo nome presente fin d’ora. Un ulteriore gesto di riconoscenza e memoria di questi due illustri personaggi, alla loro disponibilità e dedizione verso la comunità".