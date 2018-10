Piedibus. Continuano le partenze delle linee autunnali per le Scuole Primarie del Comune di Cervia

Giovedì 25 Ottobre 2018

Continua l’attivazione dei Piedibus per le Scuole Primarie del Comune di Cervia, che dopo la partenza della “storica” linea della Primaria Carducci di Castiglione a inizio ottobre, ha visto l’inaugurazione dei seguenti percorsi: il 18 ottobre sono partite due linee Piedibus per la Primaria Manzi, frequentate complessivamente da 39 bambini accompagnati dai loro genitori e da alcune nonne, accolti all’arrivo da tutti i docenti della scuola e dall’Assessore all’Ambiente Lucchi Michela. Si tratta della linea A, che parte alle ore 8.03 dalla fontanella posta all’incrocio tra Viale Sicilia e Via Pinarella e della linea B che parte alle 8.04 dalla pista ciclabile all’incrocio tra Via Puglie e Via Pinarella; e oggi, giovedì 25 ottobre, sono partite le due linee Piedibus per la Primaria Mazzini, frequentate complessivamente da 16 bambini accompagnati da alcuni genitori della scuola che si sono resi disponibili come accompagnatori lungo i percorsi.

Si tratta della linea A, che nel percorso “autunnale-invernale” (da ottobre a marzo) parte alle ore 8.00 dal marciapiede antistante l’Ufficio Postale di Viale Ravenna fino a scuola e della linea B che parte alle 8.05 dal parcheggio di Piazzale Napoli e arriva a scuola attraversando il vialetto pedonale della Stella Maris.

Grazie all’impegno dei docenti nel promuovere gli aspetti educativi del Piedibus e a quello delle famiglie, impegnate nell’accompagnamento e nel controllo dei gruppi lungo l’itinerario, tutte le bambine e i bambini iscritti hanno la possibilità di recarsi a scuola in modo più salutare e sostenibile per l’ambiente, imparando a camminare in sicurezza lungo i percorsi che si sviluppano su marciapiedi e piste ciclabili. La partenza di tutte le linee ha visto come sempre la preziosa assistenza della Polizia Municipale che ha messo a disposizione alcuni agenti per accompagnare i bambini lungo i percorsi e spiegare loro i corretti comportamenti di sicurezza che i pedoni devono tenere mentre si muovono a piedi. L’Amministrazione Comunale (Settore Ambiente e Politiche Educative) in accordo con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Cervesi, promuove con impegno il progetto, che prevede l’attivazione delle linee anche nelle altre scuole Primarie del territorio (Fermi, Pascoli, Spallicci, Deledda, Buonarroti, Martiri Fantini) e per la primavera una serie di azioni di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.