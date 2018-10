Musica. Il gulash concerto di Janos Hasur chiude a Cervia la rassegna “Le voci del Delta”

Sabato 20 Ottobre 2018

Janos Hasur

Domenica 21 ottobre si chiude la rassegna musicale “Le voci del Delta” con Janos Hasur - In gulash concerto, dalle 16.30 al Parco Naturale di Cervia. Janos Hasur, violinista ungherese, è conosciuto in Italia per aver accompagnato per oltre 12 anni con la sua arte gli spettacoli teatrali di Moni Ovadia, e per aver suonato in giro per il mondo con gruppi leggendari come i Vizonto e i Kolinda.

Gulash concerto è una giornata gastro-musicale, che inizia tra musica e parlato, brani della musica dell’Est Europa (Ungherese, Transilvana, Rumena, Bulgara e Klezmer), barzellette, aneddoti e storielle. Dopo il concerto inizia la degustazione del gulash, piatto tradizionale ungherese preparato da Janos con le spezie Doc, accompagnato dal suo contorno tradizionale, i nokedli, gnocchetti di farina.



Il pomeriggio è un vero one-man-show, dove Janos, autentico violinista magiaro, cucina, recita e suona. La partecipazione è gratuita.



Per informazioni: tel. 0544 528710. La rassegna “Le voci del Delta” è organizzata da Romagna Musica in collaborazione con Atlantide.