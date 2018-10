Lutto. Il cordoglio del sindaco Coffari e di tutta Cervia per la morte di Riccardo Todoli

Giovedì 18 Ottobre 2018

Cervia è in lutto per la scomparsa di Riccardo Todoli. Nato a Cervia il 6 marzo 1941, Todoli è stato insegnante all’Istituto Alberghiero ed era Gran Maestro della Ristorazione dell’A.M.I.R.A (Associazione Italiana Maitre Ristoranti e Alberghi). Dal 1997 ha ricoperto prima l’incarico di Assessore al Verde Pubblico poi di Delegato al Verde "Cervia Città Giardino" nel Comune di Cervia, oltre a sovrintendere l'elaborazione di proposte, all'avvio di iniziative e alla realizzazione di progetti specifici in materia di verde, parchi, giardini, pinete e manifestazione "Cervia Città Giardino".

Era delegato del sindaco a rappresentare il comune di Cervia nell’Associazione “Strada del sangiovese - Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza”.

I funerali si svolgeranno venerdì 19 ottobre alle 15, partendo dalla Camera mortuaria di Cervia, alla volta di Piazza Garibaldi, dove si terrà una cerimonia con rito civile.

Questo il ricordo sentito di Luca Coffari, sindaco di Cervia:

Riccardo ci ha lasciato. La sua scomparsa ci riempie di tristezza e ci addolora profondamente, perché era non solo una figura di riferimento per l’amministrazione e la città, ma viene a meno un vero e caro amico.

Se Cervia può vantare un patrimonio verde invidiato da tutti è merito anche della sua competenza, lungimiranza, dedizione e passione, che per tanti anni ha profuso come amministratore pubblico e come privato cittadino.

Grazie a lui “Cervia Città Giardino Maggio in Fiore” è diventata una manifestazione internazionale di altissimo livello, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, nonché punto di riferimento ed esempio per architetti e tecnici del verde.

Riccardo ne era fiero, anche perché era un modo per rendere omaggio a suo padre Germano, che ne fu l’ideatore, a cui era molto legato e per il quale provava un’immensa ammirazione. Per lui la cura e la salvaguardia dell’ambiente e del verde erano valori imprescindibili per il futuro e al primo posto in qualsiasi progetto politico che volesse veramente far crescere la nostra città.

Era un uomo dal cuore generoso, che a volte nascondeva sotto un’apparente ruvidezza, ma era sempre pronto a collaborare, a mettersi in gioco e a trovare soluzioni innovative per risolvere i problemi. Riccardo era anche un uomo di azione e di grande praticità, tante volte lo vedevi fermarsi nelle aiuole e nei giardini della città a togliere erbacce, a pulirli dalla carta, a sistemare un fiore.

I suoi consigli sono sempre stati preziosi e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia ambientale di Cervia, per questo gli esprimiamo stima, ma soprattutto gratitudine.

E’ stato presente nella nostra comunità e si è dedicato con passione e determinazione alla sua attività con straordinario entusiasmo fino alla fine, affrontando la sofferenza con grande dignità. Riccardo ci ha lasciato una grande eredità e noi abbiamo l’onore, ma anche il dovere di portare avanti il suo lavoro, cercando di dedicare la stessa energia e la stessa forza che lui infondeva.

Alla moglie Rita, alle figlie Elena e Valentina, ai suoi nipoti Federica, Marco, Niccolò, Iacopo, Germano e Thiago e a tutti i familiari porgo il mio cordoglio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città.

Ciao e grazie caro Riky, tutta Cervia ti abbraccia.

Sulla scomparsa di Riccardo Todoli è intervenuta anche la Cooperativa Bagnini di Cervia:



“Siamo tutti profondamente addolorati per la scomparsa di Riccardo Todoli, una grande perdita per la città di Cervia – ha affermato Danilo Piraccini per conto della Cooperativa Bagnini di Cervia -. Oltre ad essere una brava persona, onesta e umanamente speciale, Todoli ha saputo portare avanti con passione un’attività che solo l’amore per la bellezza e la lungimiranza possono mantenere nel tempo. Amava molto Cervia e il tema ambientale. Ha sempre difeso in modo assiduo i pini e la pineta anche quando la località era più distratta dal punto di vista ambientale.



Si era fatto carico di una tradizione familiare ereditata da un padre che già aveva visto nella manifestazione ‘Maggio in fiore’ la preziosa cura delle aree verdi che una città come la nostra doveva impegnarsi ad avere. In tempi lontani Riccardo Todoli ha quindi assunto un ruolo per quella manifestazione già iniziata da suo padre che oggi è un lascito unico al mondo. Se Milano Marittima e Cervia vantano un valore in più, quello rappresentato dal verde urbano e dalla pineta, è merito di questa famiglia.

Sarà difficile sostituire questa persona di grande qualità nel suo ruolo amministrativo e nella società civile” - conclude la Cooperativa Bagnini di Cervia.