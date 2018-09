SPADA / Argento per Matteo Galassi alla fase nazionale del trofeo Coni 2018 Olimpiadi Under14

Giovedì 27 Settembre 2018

Ottimo inizio di stagione per il Circolo della Spada di Cervia-MilanoMarittima che alla fase nazionale del trofeo Coni di Rimini 2018, “Olimpiadi Under 14” porta a casa l’argento con Matteo Galassi, che dopo i gironi, giunto alle dirette con una serie di assalti ben tirati, raggiunge la finale dove per una sola stoccata si è dovuto arrendere al portacolori del Lazio Puliti.

Una prestazione molto valida e di alto contenuto tecnico tattico, se si considera il lotto di partecipanti, composto dai più forti atleti per ogni regione d’Italia. Anche la Maestra Greta Pirini è stata convocata a seguire la rappresentativa emiliano romagnola.