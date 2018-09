Maltrattamenti ad anziani. "Il Fuori Coro" si congratula con Polizia di Ravenna per il lavoro svolto

Sabato 22 Settembre 2018

Riportiamo una lettera inviata da Ufficiali ed Agenti di Polizia locale di diversi Comuni d'Italia che hanno voluto complimentarsi con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il comandante della Polizia Municipale Andrea Giacomini e con gli altri collaboratori e poliziotti locali per l'ottimo lavoro svolto con l'arresto, lo scorso 13 settembre, della bandante 65enne accusata di percosse e minacce ai danni di una 94enne ospite della Casa famiglie di via Zagarelli alle Mura.









LA LETTERA



"Siamo Ufficiali ed Agenti appartenenti alla Polizia Locale di diversi Comuni d'Italia che, uniti nel comune intento di vedere finalmente approvata la riforma della Polizia Locale, abbiamo costituito sui social network un gruppo denominato "Il Fuori Coro", un luogo d’incontro dove, le nostre voci, possono andare al di là, nel pieno rispetto della legge. “Il Fuori Coro" nasce con la ferma volontà di diffondere una identità e promuovere un senso di appartenenza tra tutti i 60.000 operatori della Polizia Locale d'Italia, portando avanti iniziative intese proprio a rafforzare lo spirito di Corpo unitario. Dagli articoli di cronaca di alcuni quotidiani online quali “ravennatoday.it”, "ravennanotizie.it", "ilrestodelcarlino.it", "corriereromagna.it", laviadeicolori.org abbiamo appreso della triste vicenda accaduta lo scorso 13 settembre, che ha portato all'arresto, per percosse e minacce, di una badante bulgara 65enne, che operava in una Casa famiglie della città bizantina. E volevamo complimentarci con il sindaco Michele de Pascale, il comandante Andrea Giacomini e gli altri collaboratori ed agenti di Polizia per l'ottimo lavoro svolto.

La fiducia, cos'è la fiducia e su quali basi poggia il credito che si dà a persone, cose o situazioni? Potremo definirla come una attribuzione a terzi di potenzialità conformi ai propri desideri, motivata da garanzie o da affinità elettive presunte o vere? Forse ma, in buona sostanza e con parole meno accademiche, potremo dire che chi concede fiducia, lo fa perché si aspetta qualcosa di buono dalla controparte, qualcosa che andando oltre la speranza, dia vita al rapporto fiduciario stesso. Concedere fiducia a qualcuno ovvero fidarsi, è, volendo giocare con le metafore, come lasciare la chiave sulla porta di casa; un gesto che nel suo compiersi disapprova l'agire di chi quella porta vuole aprirla dolosamente e per scopi truffaldini. Concetti capziosi per un sentimento molto semplice che forse altro non è che investire qualcuno di una responsabilità o di una carica che ci dia la sicurezza che la stessa venga esercitata tanto bene od al meglio di come la potrebbe esercitare colui che l'ha concessa.



Chi ha mancato nel rapporto fiduciario e ha malamente approfittato di questa stima, è stata una 65enne bulgara colpevole di "gesta" che definire spregevoli sarebbe solo un blando eufemismo. A Ravenna infatti, questa gentildonna, di professione badante, era stata investita dell'incarico più che fiduciario di assistere gli ospiti di una struttura assistita per anziani. Incarico delicatissimo, dove la temperanza deve andare a braccio con la competenza e dove il sentimento di umanità deve sposarsi con la capacità di interazione viste le peculiarità dei soggetti da assistere. Una chiave sulla porta dunque che questa badante poteva a proprio piacimento aprire tanto era il credito del quale ella godeva.



Ma il credito e la stima sono stati ripagati con vessazioni, insulti, percosse e minacce nei confronti degli anziani ospiti ed in special modo nei confronti di una 94enne incapace di reagire vuoi per l'età e vuoi per le precarie condizioni di salute. La cronaca ravennate, riporta chiaramente le vessazioni che questa povera donna ha dovuto subire e che grazie ad una segnalazione anonima sono cessate perché la badante/responsabile della struttura è stata arrestata dai colleghi della Polizia Locale di Ravenna. Una storia triste e commovente perché il racconto porta inevitabilmente a visualizzare le immagini di questo comportamento vessatorio e malvagio.



Non è la prima volta che la Polizia Locale interviene in situazioni del genere, situazioni di disagio psicologico e fisico, dove chi subisce vive nella paura che si confonde con il silenzio della rassegnazione; infatti, tanti colleghi dei più svariati Comandi sono già intervenuti in scuole materne, residenze sanitarie assistite o strutture definite casa-famiglia per denunciare od arrestare individui che forti di una posizione privilegiata e fiduciaria esercitavano le loro funzioni con il terrore o la tortura, sia essa fisica che psicologica o verbale.



Anche questa storia, lascerà un segno nei colleghi che hanno portato a termine con successo questa indagine a riprova di quanto sia difficile il lavoro dell'agente di Polizia Locale, tra il sangue versato dai colleghi caduti in servizio, tra le truculente immagini che ci toccano quando interveniamo sui sinistri, le aggressioni verbali e fisiche e tutto quanto il resto, possiamo dire che il nostro lavoro è un lavoro che consuma "dentro" anche se non ci viene riconosciuto. Nonostante tutto però ci siamo, e questa storia di degrado ne è la conferma; la conferma di come la Polizia Locale sappia agire, intervenire e muoversi in ogni situazione, anche in quelle delicate come quella testé citata, dove a repentaglio c'è la vita di una donna anziana, fragile e malata che vive un disagio di inquietudine e tristezza profonde. I colleghi ravennati hanno dimostrato di essere capaci e presenti, professionali ed attenti, abituati a certe durezze che il mestiere comporta ma senza perdere la loro umanità, la loro tenerezza ed il loro compatimento per chi vive ai limiti di ogni confine.



I nostri complimenti a loro dunque per l'indagine che hanno portato a termine con successo ed anche per ciò che hanno dovuto emotivamente affrontare. Un pensiero ed il nostro miglior augurio di poter finire in serenità e pace i propri giorni che saranno sembrati lunghissimi, agli ospiti di questa struttura ed in particolare a questa signora 94enne che sentiamo tutti noi un po' mamma ed un po' nonna mentre, alla badante bulgara che non ci sentiamo di apostrofare "signora" nemmeno per paradossale ironia auguriamo, dopo aver pagato il debito con la Giustizia, anche un rimorso continuo e logorante. La chiave sulla porta le è stata lasciata ma lei ha preferito rigettare la fiducia che quella chiave e quella porta, rappresentavano.



Con la presente, il Fuori Coro, vuole rappresentare il proprio compiacimento per l’intervento. Signor Sindaco, Signor Comandante, in merito a quanto sopra illustrato, vogliate estendere il nostro elogio e plauso a tutti i vostri collaboratori, poliziotti locali: siamo orgogliosamente fieri di essere rappresentati dai colleghi dei Comandi della Polizia Locale di Ravenna.



Il Fuori Coro