Cervia a lume di candela. L'autore Michele Zizzari presenta il libro "Favole per un mondo possibile"

Martedì 4 Settembre 2018

Oggi, martedì 4 settembre, alle ore 21.00, nell'ambito delle iniziative “Cervia a lume di candela” in Viale Roma n. 10 a Cervia - tra il Piccolo Bar e il Negozio Taxi - è in programma la presentazione del libro “Favole per un mondo possibile” di Michele Zizzari, pubblicato da L’Arcolaio Editore di Forlì con prefazione dell’autore e poeta Daniele Serafini, illustrazioni di Anna Maria Garavini e musiche di Monica Poletti



Si tratta di una "raccolta di racconti" dalle mille sfaccettature, scritto per ragazzi, ma destinato anche agli adulti.