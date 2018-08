Auto in fiamme a Borgo Rivola. Dopo la donna, muore anche il marito, per le gravi ustioni riportate

Mercoledì 29 Agosto 2018

Non ce l'ha fatta Vittorio Costa, l'84enne marito di Maria Mordini, che giovedì 23 agosto è arsa viva dentro la loro auto, andata a fuoco all'improvviso, pochi istanti dopo l'accensione. I due coniugi erano saliti in auto per un giro nei dintorni di Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme dove abitavano, quando l'auto improvvisamente si è spenta e si sono alzate le prime fiamme dal cofano.

Come riporta Il Resto del Carlino di oggi, nella cronaca di Faenza, l'uomo a quel punto a cercato di togliere l'auto dalla strada per parcheggiarla in un campo e poi è immediatamente sceso per aiutare l'anziana moglie con problemi di deambulazione a fare lo stesso.

Ma nel frattempo è scoppiato uno pneumatico e l'auto ha preso completamente fuoco, senza che l'uomo riuscisse ad estrarre la moglie dall'abitacolo. Nel tentativo di farlo, è rimasto gravemente ustionato sul 45% del corpo ed è stato per questo ricoverato al Bufalini di Cesena in condizioni disperate, dove lunedì scorso è spirato.