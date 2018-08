Stabilimenti balneari. Il Sindacato: "Un evento per sensibilizzare sull’incertezza della situazione"

Sabato 25 Agosto 2018

Domani, domenica 26 agosto, si svolgerà la giornata di mobilitazione nazionale degli stabilimenti balneari “per sensibilizzare i clienti e l’opinione pubblica sulla drammatica incertezza in cui versa la balneazione attrezzata italiana”: questa iniziativa è stata promossa dal S.I.B., Sindacato Italiano Balneari aderente alla FIPE/Confcommercio, che associa 10.000 imprese balneari del Paese.

“Le nostre imprese vivono da troppo tempo una situazione di grande incertezza e precarietàa seguito del recepimento, nel nostro Paese, della Direttiva Europea – interviene Simone Battistoni Presidente del SIB Emilia Romagna - Dopo nove anni nulla è stato fatto dallo Stato tranne una proroga delle concessioni che scadrà il 31 dicembre 2020”. “E’urgente un’iniziativa legislativa da parte del Governo - continua Battistoni - che recepisca le ragioni delle imprese balneari al fine di salvaguardare il turismo “Made in Italy. “Le ultime dichiarazioni del Ministro Centinaio riguardanti “la costituzione, a settembre, di un gruppo di lavoro per risolvere il problema” ci fanno ben sperare”.

“Vogliamo che questa giornata di mobilitazione del 26 agosto possa sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante ruolo che ricoprono gli stabilimenti balneari- conclude Battistoni–per arrivare al più presto a una legge organica di riforma che possa tutelare le imprese e salvaguardare la peculiarità del turismo balneare italiano che costituisce una parte importante di quel ‘Made in Italy’ che è un modo di fare vacanza imitato in tutto il mondo".

LA “GIORNATA NAZIONALE DEI BALNEARI ITALIANI”

Come detto, in oltre 7.000 stabilimenti balneari aderenti al Sindacato Italiano Balneari, ma non solo, domani si svolgerà per la prima volta la “Giornata nazionale dei Balneari Italiani”. Cartelloni, depliant, manifesti e opuscoli per illustrare la balneazione attrezzata italiana, (comprese le attuali problematiche), sono stati affissi sulle spiagge dei nostri litorali. Non sfuggirà ai più, poi, la simpatica maglietta della manifestazione che raffigura un bagnino con in braccio una sirena. Davvero tante le iniziative offerte gratuitamente dagli imprenditori balneari, soprattutto assaggi di prodotti alimentari locali: dalla marmellata di cipolla alla mozzarella di bufala, dal melone o cocomero agli spiedini di frutta fresca, fino alla frittura di pesce o alle alici marinate. Questo per esaltare il ‘Made in Italy’ di cui la balneazione attrezzata è parte costitutiva ed integrante.