Cucina. Serata esclusiva con lo chef Andrea Berton al Palace Hotel Milano Marittima

Giovedì 9 Agosto 2018

Ci sono tutti gli ingredienti per un’esperienza a cinque stelle. Dopo il successo della prima serata, firmata chef Andrea Berton, nella spiaggia del Palace Hotel di Milano Marittima, è previsto un secondo appuntamento, venerdì 10 agosto. Sarà lo Chef Andrea Berton a condurre i commensali in un percorso di lusso, buon gusto e qualità. Sono queste le caratteristiche sia del Palace Hotel di Milano Marittima, primo cinque stelle della località e hotel di prestigio del gruppo Batani Select Hotels, sia della cucina dello Chef pluripremiato e pluristellato Berton.



Andrea Berton inizia la sua avventura in cucina con Gualtiero Marchesi per proseguire la sua formazione con Alain Ducasse, che affianca per 4 anni. Ottiene la prima stella Michelin nel 1997 al Ristorante la Taverna in Friuli. Segue la collaborazione col Ristorante Trussardi alla Scala dove ottiene la prima stella Michelin nel 2008 e la seconda nel 2009. Nel dicembre 2013 apre il Ristorante Berton a Milano, dove presenta “piatti moderni” con una valorizzazione degli ingredienti di base - come il brodo - e la rivelazione di alcuni ingredienti poco conosciuti. A Novembre 2014 il suo ristorante ottiene una Stella Michelin; nel 2017 anche al Ristorante “Berton al Lago” ottiene la stella Michelin all’interno dell' hotel Il Sereno sul lago di Como.



La caratteristica principale della sua cucina? Ovviamente, sulla scorta del Maestro Gualtiero Marchesi, la semplicità e la riconoscibilità dei sapori al palato.

L’incontro fra lo stile dello chef Berton e quello della Famiglia Batani farà faville, anzi stelle. La cena del 10 agosto, la notte magica di San Lorenzo, dopo il successo della prima, è pensata per un pubblico attento, abituato alla qualità e al lusso, nell’incantevole spiaggia (a cinque stelle) del Palace Hotel. L’albergo è un fiore all’occhiello dell’ospitalità alberghiera della località e della catena alberghiera Batani Select Hotels. Il gruppo punta da sempre sulla qualità e sulle eccellenze, con una cura molto alta delle materie prime, della cucina, della cantina e naturalmente dei servizi.



La qualità del cibo, anzi, è uno dei propri punti di forza del gruppo BSH, che riceve quotidianamente la maggior parte delle materie prime, frutta e verdura, direttamente dalla Batani’s Farm, l’azienda biologica di famiglia, che si trova a pochi chilometri dal mare. A questo si unisce quello che noi chiamiamo Batani’s touch, ovvero quella capacità di far sentire come a casa, ma in un contesso di extralusso a cinque stelle, qualunque ospite. Qualità, lusso e buon gusto sono gli stessi elementi che si ritrovano nelle mani e nei piatti dello Chef Andrea Berton. Il sodalizio, insomma, nasce sotto ottime stelle!

Alla cena stellata saranno abbinati cinque bollicine della Ferrari spumante.



Informazioni e prenotazione: 0544 993618.