Torneo di footvolley. A Cervia la 4^ tappa della Bobo Summer Cup con protagonista Bobo Vieri

Mercoledì 8 Agosto 2018

Dopo il grande successo dello scorso anno anche quest’anno torna la Bobo Summer Cup presented by DAZN. Giunto alla seconda edizione, il torneo di footvolley, organizzato da Bobo Vieri e Stars On Field, sarà a Cervia il prossimo weekend dopo che lo scorso anno ha fatto registrare oltre 46 mila ingressi durante gli 8 giorni di partite. La novità 2018 è rappresentata da 4 tappe itineranti. Dopo le tappe di Marina di Ragusa, Bari e Civitanova Marche, questa settimana arriverà a Cervia, più precisamente al Fantini Club (Lungomare Grazia Deledda, 182), sede del local partner. Da venerdì 10 a domenica 12 agosto saranno tre giorni di gare e puro divertimento con protagonisti Bobo Vieri e i suoi ospiti. A tal proposito insieme al bomber ci sarà il comico e amico Andrea Pucci.



Gli altri ospiti saranno rivelati durante la conferenza stampa di venerdì 10 agosto in programma alle ore 10 presso il Fantini Club. La formula del torneo prevede la partecipazione di 32 squadre con un tabellone a eliminazione diretta. La squadra vincitrice sfiderà la domenica pomeriggio il team composto da Bobo Vieri e uno dei suoi prestigiosi ospiti. Sarà possibile effettuare la propria iscrizione presso la sede del Fantini Club.

I biglietti dell’evento sono acquistabili nei punti del circuito VivaTicket e alla reception del Fantini Club. Da venerdì, invece, i tagliandi saranno in vendita all’Arena nei seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il costo (al netto delle commissioni) è di 10 euro (omaggio per gli under 3) e consente di assistere ai match del sabato e della domenica a partire dalle ore 15. Maggiori informazioni su www.vivaticket.com.

Oltre al divertimento e alle tante risate assicurate con l’ex bomber della Nazionale italiana, l’evento sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus. Questa associazione, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sostiene il progetto di ricerca “Future Brain” per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini (400-450 casi ogni anno in Italia).



In particolare, il profilo di metilazione del DNA, attraverso lo studio di una specifica modificazione presente nel DNA delle cellule tumorali, consente di creare una sorta di “carta d’identità del tumore” dando informazioni su: origine del tumore, classificazione istologica e alterazioni molecolari. La definizione delle caratteristiche molecolari del tumore permette di comprenderne meglio l’aggressività, di fornire informazioni prognostiche alle famiglie, di attuare un approccio di terapia individualizzata, adattata all’aggressività del tumore, oltre allo sviluppo di farmaci più mirati.

Come già avvenuto per le altre tappe, giovedì 9 agosto, presso il Ristorante Calamare by Fantini Club, si terrà la cena di beneficenza insieme a Bobo Vieri e i suoi ospiti. Special guest della serata, la coppia Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Durante la serata ci sarà anche un’asta con le maglie di grandi calciatori e una lotteria a premi. Il costo della cena è di € 100,00, cifra che verrà devoluta a favore del progetto Heal. Per info e prenotazioni allo 0544 956519.

Alle quattro tappe della Bobo Summer Cup presented by DAZN, sono presenti come partner: DAZN (Presenting Sponsor), Fonzies e Samsung. Media partner dell’evento sono: Sky Sport, La Gazzetta dello Sport con il settimanale Fuorigioco e RMC Sport. Official supplier della manifestazione: Red Bull, Mood, Vivaticket.

Local Partner della manifestazione: I SOCI Marina di Ragusa, Sly Service Bari, Shada Beach Club Civitanova Marche, Fantini Club Cervia.