Filosofia sotto le stelle. La rassegna cervese riparte parlando di “Distopia e cinema”

Venerdì 27 Luglio 2018

Dopo il grande successo riscosso da Umberto Curi, la rassegna cervese “Filosofia sotto le stelle” riprende il cammino domani, sabato 28 luglio alle 18 con un giovane esordiente: Gianluca Pelleschi. Ripartendo dal tema “Utopia vs distopia”, l’esperto cinefilo parlerà di “Distopia e cinema”, in una delle location più caratteristiche del tour: la piazzetta Pisacane.

Alle 21.30, nel collaudato piazzale dei Salinari, sono invece attesi due punti fermi della rassegna: Andrea Tagliapietra e Davide Grossi. Il tema della lezione magistrale sarà: “Eterotopie. Lo spazio immaginario e l‘origine delle utopie”. Il primo, teoretico con maestro Emanuele Severino, ha scritto fra l’altro “Non ci resta che ridere” e “Esperienza Filosofia e storia di una idea”. Grossi si occupa invece di logica e retorica nell’età classica e nella filosofia della età barocca. Ha scritto ultimamente un saggio su “Trasimaco: ontologia della forza”.

Domenica 29 luglio parte poi la maratona filosofica: un esperimento che non ha eguali in Italia, vedrà impegnati dalle 21 alle 24, nell’affascinante luogo dell’ex faro, i filosofi Alessandro Lolli e Antonio Del Castello. Il primo, esperto in filosofia del linguaggio, parlerà di “Distopia e utopie della rete”; mentre Del Castello, filologo, intratterrà il pubblico sul tema della “Utopia e linguaggio”. Lunedì 30 luglio si ritorna poi nella piazzetta Pisacane, alle 18, con un confronto fra Eleonora Caramelli e Giacomo Petrarca su “Utopia e Teologia”. La prima, ricercatrice di estetica oltre che Hegeliana, è una esperta di filosofia classica tedesca. Petrarca è invece da tempo impegnato sulla “questione” del rapporto tra la filosofia e l’ebraismo. Hegel, Rosenzweig, Paolo e Spinoza, sono oggetto dei suoi studi e di alcuni apprezzati saggi. E arriviamo alla sera del 30 luglio, quando alle 21.30 nel piazzale Salinari salirà sul palco la grande new entry di Filosofia sotto le stelle: Giulio Giorello. Autore di numerosi libri - fra cui “L’etica del ribelle” e “L’incanto e il disinganno: Leopardi” insieme a Edoardo Boncinelli, l’epistemologo si propone come uno dei più autorevoli filosofi della scienza italiani. La sua lezione magistrale si preannuncia imperdibile: “Abitare l’utopia è impossibile”.

Per il gran finale del 31 luglio, l’evento curato da Agenda filosofica offre ancora due appuntamenti. Nel pomeriggio alle 18, dialogheranno in piazza Pisacane lo storico di istituzioni militari Jacopo Lorenzini e la “cervese” - nonché studiosa di Giuseppe Mazzini - Isabella Ciotti. Il tema in discussione verterà su “Utopia e storia”. La manifestazione si concluderà alla grande con due “certezze” del tour filosofico: Massimo Donà e lo stesso Petrarca. Per Donà, autore fra l‘altro di “In principio”, raffinato jazzista, esperto di metafisica e ontologia, si tratta di un ritorno a casa dopo anni di frequentazione di Filosofia sotto le stelle. Si confronteranno sul tema della “Violenza e salvezza”, alle 21.30, nel piazzale dei Salinari.

Il programma completo su www.agendafilosofica.it

