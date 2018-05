GINNASTICA / Buoni risultati al Gymfestival di Senigallia per gli studenti dell’I.C. Cervia 3

Mercoledì 2 Maggio 2018

Alcuni piazzamenti da podio illuminano la partecipazione di trentatré studenti della scuola secondaria di 1° grado IC. Cervia 3 con la loro insegnante Fulvia Bilancioni alla competizione nazionale di ginnastica aerobica ed artistica organizzata dalla Libertas Marotta con il patrocinio del Comune di Senigallia, del Coni Regionale Marche ed in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

Nella corsia di pre-acrobatica, secondo posto per Greta Giunchi, Beatrice Battistini e Maya Fiuzzi. Queste ultime due atlete hanno conquistato il secondo posto anche nella coppia acrobatica dell’acrogym. Ottavo posto, invece, nel percorso per Alessio Bellagamba, Raffaele Demeter, Matteo Miorelli e Achille Strocchi.



La partecipazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Ufficio Sport del Comune di Cervia che si è fatto carico del trasposto degli atleti e dei docenti. "Crediamo che lo sport rappresenti un’opportunità per diffondere fra i giovani - spiega il Dirigente Scolastico Edera Fusconi - i valori della lealtà, della correttezza e del rispetto delle regole e delle altre persone".