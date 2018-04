Teatro. Ultimo appuntamento alla Casa delle Aie di Cervia con la commedia " … e sëra che canzël"

Giovedì 19 Aprile 2018

Si concludono venerdì 20 aprile gli appuntamenti della stagione culturale 2017-2018, promossa dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. Alle ore 21, nel Teatrino delle Aie, è in programma una serata dedicata al teatro dialettale romagnolo con la storica Cumpagnì dla Zercia di Forlì che presenta “ … e sëra che canzël” una commedia dialettale in tre atti di F. Pirazzoli diretta da Claudio Tura.



L’ingresso alle serate del Teatrino delle Aie è libero e gratuito, anche per i non soci. In occasione dei “venerdì culturali” la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo ai fratelli Battistini, presenta interessanti proposte di degustazione di piatti della tradizione gastronomica romagnola (INFO tel. 0544 927631).

Le iniziative promosse dall’Associazione Culturale Casa delle Aie per il recupero e la valorizzazione del dialetto consentono di attingere alle radici storiche della Romagna.



Con la serata culturale del 20 aprile si conclude un programma di 20 incontri iniziati nel novembre scorso. "Il programma dei “Venerdì culturali della Casa delle Aie” comprendeva - comunicano gli organizzatori - oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni di Cervia e della Romagna, all’enogastronomia, serate dedicate a un mix di aneddoti e racconti romagnoli e musica, trebbi dialettali, una serata archeologica, la tradizionale iniziativa di marzo per le donne e serate dedicate a personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e della poesia particolarmente legati a Cervia: Giovannino Guareschi, Max David, Giuseppe Ungaretti e Tolmino Baldassari".