Cervia e Cesenatico pronte per il 2° Torneo calcistico del Mare Adriatico: previste 10 mila presenze

Giovedì 29 Marzo 2018

Tutta la Romagna in formato tricolore in occasione del 2° Torneo del Mare Adriatico - 21° Trofeo Città di Cesenatico. Dopo il grande successo del 2017 un’altra edizione straordinaria - organizzata da Adriasport Cervia in collaborazione con Bakia Calcio Cesenatico - è infatti pronta a coinvolgere, dal 30 marzo al 2 aprile, il fiore all’occhiello del calcio giovanile nazionale e internazionale a 360°.



Si giocherà su sette centri sportivi: Stadio dei Pini di Cervia Milano Marittima, Stadio Moretti di Cesenatico, Campo Sportivo di Pinarella, Campo Sportivo Savio di Cervia, Campo Sportivo Boschetto, Centro Sportivo Peep Cesenatico e Cannucceto che ospiteranno 106 squadre. Dalla categoria “Primi Calci 2010” improntata sul Fair Play e sull’auto arbitraggio, fino agli “Allievi 2001”; all’insegna di tre giorni di puro divertimento, grazie allo spirito coinvolgente espresso da tutti i giovani protagonisti dei Settori Giovanili provenienti da tutta Italia (dalla Lombardia, alla Campania, la Puglia) e dall’estero, grazie alla partecipazione di Club Liguria, passando per la Toscana, la provenienti dalla Svizzera.





Il via nella serata di venerdì 30 marzo, dove allo stadio “Moretti” di Cesenatico andrà in scena la sfilata inaugurale, incorniciata dall’Inno Nazionale e dallo spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio. Al torneo di Pasqua di Adriasport parteciperanno tra famiglie, calciatori, dirigenti e spettatori sono previsti infatti oltre 10.000 presenze nei tre giorni nelle località di Cervia e Cesenatico, coinvolgendo gli hotels e gli esercizi commerciali e turistici della riviera.





Prima di incontrarsi sui campi di gioco le società iscritte e i loro accompagnatori e genitori si divertiranno tutti insieme al parco di Mirabilandia per poi rendersi i protagonisti di più di 250 gare in tre giorni di torneo: sabato 31 marzo e domenica 1° aprile dalle 9 della mattina alle 18, le squadre si confronteranno tra di loro nelle fasi eliminatorie, approfittando del tempo libero durante il pranzo e la cena per stringere amicizie, mettendo a confronto differenti realtà.





Lunedì 2 le finali: tutti i partecipanti riceveranno coppe, medaglie e gadget durante le premiazioni che avranno luogo nei vari momenti della giornata. Il regolamento di gioco è stato redatto dalla FIGC, prestigioso partner assieme all’ ASD Bakia Calcio Cesenatico della manifestazione. L’entusiasmo e le emozioni che i giovani atleti vivranno durante quest’importante esperienza morale e calcistica resteranno per sempre impressa nei loro cuori. Un lavoro prezioso, coordinato al meglio dagli istruttori qualificati dello staff di Adriasport e Bakia, dediti a preparare ogni torneo con passione per regalare prima di tutto accoglienza, divertimento e comfort alle squadre iscritte.





Il rientro delle squadre avverrà nella giornata di lunedì 2 aprile: in tutti i partecipanti rimarrà indelebile il ricordo dei momenti vissuti sul campo, ma soprattutto la consapevolezza delle potenzialità uniche di uno sport in grado di mobilitare numeri da capogiro, rendendolo realmente un calcio da amare.





Per informazioni: Adriasport di Sport Travel, Viale Roma, 100, Cervia (RA); tel. 0544 977395 - Fax. 0544 913441; sito www.adriasport.it; e.mail info@adriasport.it.