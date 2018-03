A Milano Marittima la mostra mercato del cioccolato: la città diventa una pasticceria all'aperto

Giovedì 29 Marzo 2018

Chocolat 2018– Mostra mercato del Cioccolato di Milano Marittima, in programma da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile in Viale Gramsci, avrà il suo cuore nel centro di Milano Marittima; la città si trasformerà in una pasticceria all'aperto per il piacere di tutti i golosi e gli “schiavi del cacao”. Il goloso programma della rassegna prevede dolci stand provenienti da tutti Italia, dal Piemonte, dall'Umbria, Friuli, Lombardia: praline, cioccolatini, cremini, torte, tartufi, torroncini, frutta ricoperta, ganache, kebab di cioccolato, cioccolato in tazza, stecche di cioccolata, cioccolato bianco, nero, al latte, con nocciole, con mandorle, senza zucchero, gelati.



Ovviamente saranno presenti anche rappresentanze del territorio: in primis Zuccherolandia di Montaletto di Cervia, il cui must sono gli spiedini di frutta con scelta fra cioccolata al latte, fondente o bianca e il croccante biologico con il Sale Dolce di Cervia; non poteva mancare, dopo aver deliziato a MimaOnIce L'Oasi del gelato di Milano Marittima che propone squisite crepes dolci. Non mancheranno menù ad hoc nel locali del centro, aperitivi golosi, limited edition per tutti i palati in gelaterie, chioschi di piadina, ristoranti.



Solo per il weekend pasquale saranno proposte nelle attività del centro:

- alla gelateria Rivareno, Viale Gramsci, il gusto Grantorino con crema al gianduja con nocciole e sale marino di Cervia;

- al chiosco di Piadinadelmare, Rotonda Cardorna potrete gustare il rotolo Nutella&Banana;

- alla gelateria Loslurp in Rotonda I Maggio il gusto cioccolato sao tomè: cioccolato dal sapore molto intenso e complesso, ricco di cacao tostato e di fresche note fruttate di albicocca, frutti rossi, agrumi e persino un sentore di tè, prodotto con varietà di fave di cacao Amelonado provenienti dall'isola di São Tomé.

- alla gelateria Cremedelacreme di Viale Gramsci, in limited edition il gusto 'tortino al cioccolato fondente variegato al cioccolato bianco'

- da Pummà, viale Romagna 1, dopo le gustose pizze gourmet si può scegliere fra golosi dessert: - Zuppa inglese, con crema al cioccolato Equatoriale 55% (Valrhona); - Profiteroles espresso con cioccolato tiepido; - Millefoglie con cioccolato in scaglie; - Gelato al cioccolato della Pasticceria Fiorentini di Faenza; - Degustazione di 3 cioccolati: Trinitario (Madagascar) 64%, Criollo (Venezuela) 72%, Nero d'Africa (Costa d'Avorio) 85%;

- Per concludere al ristorante pizzeria Felix una vera a propria degustazione dall'antipasto al dessert: _ Misticanza con fave, pecorino e scaglie di cioccolato; - Gnocchi al gorgonzola, speck e cacao amaro; - Pappardelle al cacao con scorfano olive e noci; - Filetti di rombo con Patate chips e gocce di cioccolato; - Tagliata Black Angus con polvere di cioccolato; - Cheesecake con cioccolato caldo.



Chocolat non sarà solo praline, cremini, fontante di cioccolato, ma anche tanto tanto tanto divertimento dedicato ai 'piccoli amici' della località.

Saranno infatti realizzate attività per bambini con animazioni dedicata e laboratori: il Coniglio Pinolo e lo staff della Fabbrica del Cioccolato faranno cantare, ballare, decorare biscotti....



In programma animazione tutti i giorni alla Fabbrica del Cioccolato: fotobox tematizzato, animazione con il coniglio di pinolo e la crew della Fabbrica del Cioccolato. Saranno anche aperte le iscrizioni per la corsa delle uova, la caccia alle uova, la caccia al golden ticket, hat parade.



In palio tantissimi premi e sorprese grazie a Gelateria Riverano, Gelateria Lo Slurp, Gelateria Creme Del Creme, Piadina Del Mare, Bagno Oscar, Sala Giochi Hippy.



Nel dettaglio:

VENERDÌ’ 30 MARZO:

ORE 15.00 - Laboratori.

ORE 16.00 - Giochi,truccatutti,palloncini,Happy Easter Dance.

SABATO 31 MARZO:

ORE 15.00 - Preparazione gara dei cuochi e assegnazione kit di gara: cappello,grembiule,uovo o colombina da decorare,materiali da cake design...

ORE 15.30 - Piccoli cuochi a Chocolat.

ORE 16.30 - Caccia alle uova e all’uovo d’oro.

ORE 17.00 - Short musical: “Willy Wonka and friend” segue caccia al biglietto d’oro.

DOMENICA 1 APRILE:

ORE 15.00 - Laboratori.

ORE 16.30 - La corsa delle uova.

ORE 17.00 - Mago Serenello show: “Magie e Illusioni a Pasqua”.

a seguire colomba gigante per tutti.

LUNEDÌ 2 APRILE

ORE 15.00: Preparazione cappelli e assegnazione copricapo a chi si presenta senza con personalizzazione.

Ore 16.00: Hat parade terza edizione. Trofeo Fabbrica del Cioccolato.

ORE 17.00: Proiezione del film Willy Wonka e la Fabbrica del Cioccolato all'interno dello stand. Pop corn al cioccolato per tutti i presenti.