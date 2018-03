La Runner 451 Experience, a Cervia, presso Lo Sportur Club Hotel del Fantini Club

Venerdì 23 Marzo 2018

Oggi venerdì 23 marzo parte la prima di 8 date della Runner 451 Experience, a Cervia, presso Lo Sportur Club Hotel del Fantini Club. Una vacanza e stage dul running, con un programma dedicato a chi ama correre: allenamenti per migliorare la tecnica di corsa, percorsi tra storia, mare e pineta, incontri tecnici formativi e la proverbiale ospitalità romagnola, abbracciano podisti provenienti da Napoli, Roma, Milano, Toscana, Emilia e anche dalla stessa Emilia Romagna.

Un evento in cui la prima regola è divertirsi, con un programma per gli amanti della corsa, ma che non dimentica anche gli accompagnatori in cerca di relax. Runner 451, di Simone Cellini, autore del MANUALE D.O.C. Deviato Ottusamente per la Corsa, 39 enne di Russi, non è solo un blog o una piattaforma di servizi dedicati alla corsa: allenamenti su misura, stage di running e centinaia di articoli a disposizione per chi vuole chiarire i suoi dubbi sulla corsa e saperne sempre di più. Le Experience, al loro secondo anno, sono pacchetti legati al benessere alla corsa, che si terranno in diverse strutture del nostro territorio che fanno parte dell’ente di promozione Turistica Visitwellnessvalley.

La stessa Wellness Valley, che ha come obiettivo la sensibilizzazione ad uno stile di vita sano, ha sposato con entusiasmo il progetto di Runner 451. Per la data di Cervia si ringrazia per il supporto l’organizzazione dell’Ecomaratona del Sale, che si terrà nella stessa Cervia il 22 aprile. Prossime date dal 29 aprile a 1° maggio con soggiorno presso Villa Abbondanzi a Faenza e dal 24 al 27 maggio presso Grand Hotel Terme della Fratta (FC), con percorsi tra colline, parchi e Corsa nella Storia, un suggestivo allenamento tra i monumenti storici di Ravenna.