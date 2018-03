La comicità di Sergio Sgrilli al Comunale di Cervia con l'esilarante "20 in poppa"

Giovedì 22 Marzo 2018

20 in poppa è lo show celebrativo dei 20 anni di carriera di Sergio Sgrilli, uno dei senatori di Zelig, una sorta di Bignami di quasi tutto ciò che è e ha fatto nella sua carriera di comico. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale di Cervia venerdì 23 marzo alle 21.

Ma oltre al comico, sul palco, ritroviamo anche lo Sgrilli interprete, musicista, cantautore, attore, autore, narratore; come ama definirsi lui: Mente Pensante! Un racconto dedicato alla creatività e a uno stile di vita che Sergio definisce: “sbarcare il lunario al meglio che si può!”

In scena l’essenziale: una sedia, una chitarra e tante, tante cose da raccontare per risate a crepapelle intervallate da momenti introspettivi e applausi a scena aperta scaturiti da situazioni tragicomiche. Dalle origini in una spiaggia della Maremma Toscana, ai primi concerti come musicista-cantante che colorava con battute e aneddoti, fino ad arrivare ai veri monologhi da comico dove l’attore racconta e si racconta.

E ancora: i viaggi, le collaborazioni, stralci di vecchi e nuovi spettacoli, i pezzi più popolari fatti in tv, i tentativi di andare al Festival di Sanremo e qualche canzone del suo ultimo disco Dieci Venti d'Amore. 20 in Poppa è uno spettacolo interattivo, mutevole, ma con diversi piani di lettura che riesce a trascinare lo spettatore e a instaurare con lui un rapporto diretto, dialettico, entusiasmante. Tanta musica e comicità in uno spettacolo unico, davvero completo e straordinariamente coinvolgente per una serata da raccontare!

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche da giovedì 22 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione. Tel. 0544 975166

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 20 a 12 euro

Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it.